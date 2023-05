A Região Metropolitana do Vale do Aço se entristece com o falecimento do simpático e sorridente repórter e comentarista esportivo Pedro Márcio Milanez, também conhecido carinhosamente como Ferreirão. Ele faleceu aos 70 anos, na manhã desta quarta-feira (3), no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, vítima de câncer no esôfago.

Pedro Márcio começou sua atuação no meio esportivo quando atuava como centroavante do Social Futebol Clube, de Coronel Fabriciano, na década de 1970. Formado em Direito, ele marcou sua carreira no entanto, no jornalismo esportivo. Pedro Márcio atuou nas rádios Educadora e Vanguarda, além da TV Cultura, no programa diário ‘Esporte em Dia’.

Ele será velado a partir das 13h, no Cemitério Vale da Saudade (Sonja), em Coronel Fabriciano, onde será sepultado.