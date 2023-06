Com o objetivo de estimular a prática de atividade física e o lazer, Santana do Paraíso recebe o Circuito Grupo Central Vale do Aço de Corrida de Rua. A corrida terá circuitos de 5 e 10km, bem como o Circuitinho Kids, voltado ao público infantil. Inédito no município, o evento esportivo é organizado pela Pace3, com apoio da Prefeitura Municipal, e acontece no próximo domingo (02/07), às 8h, no bairro Cidade Nova.

Nesta segunda etapa, além dos percursos de 5 e 10km, o evento contará com o Circuitinho Kids, promovido exclusivamente para que as crianças sejam estimuladas a praticar o esporte, ainda que como uma brincadeira. Já na arena, serão disponibilizadas várias atrações gratuitas a toda a comunidade.

“Pela primeira vez na história, Santana do Paraíso recebe o circuito de corrida de rua, um evento que foi cuidadosamente preparado para as famílias, com programações voltadas tanto para as crianças quanto para os adultos. Quando falamos de corrida, falamos em estimular o esporte, o lazer, a atividade física, o cuidado com o corpo e a mente, mas, principalmente, a interação social”, ressalta o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato.

O circuito anual iniciou em abril, com a primeira etapa da corrida realizada no município de Timóteo. Em julho, Santana do Paraíso receberá a segunda etapa para que, posteriormente, o circuito seja finalizado com a corrida noturna, que acontecerá em novembro na cidade de Ipatinga. O Circuito Vale do Aço de Corrida de Rua, que, este ano, leva o nome de Circuito Grupo Central, é tradicional no leste de Minas Gerais há mais de 10 anos, com o marco de 25 etapas realizadas e mais de 15 mil atletas atendidos.

“Após mais de 10 anos com atuação direta no Vale do Aço, foram muitas vidas modificadas através da corrida de rua. Agora, chegamos a Santana do Paraíso, onde prontamente fomos recebidos, para uma parceria, que veio para incentivar e deixar um legado junto ao esporte local”, destaca Jovani Pires, um dos organizadores do evento.

Os interessados em participar do Circuito Grupo Central Vale do Aço de Corrida de Rua em Santana do Paraíso devem se inscrever por meio do site da Pace 3 (www.pace3.com.br). No portal, estão disponíveis as demais informações técnicas a respeito do evento.