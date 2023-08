O empresário e marqueteiro Michel Neves Winter, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao governador Zema, participou do evento Sou do Esporte, que aconteceu no Olímpico Golf Club, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e disse que um de seus projetos é retomar em Minas Gerais o projeto Celeiro de Atletas.

Winter explicou que o Rio de Janeiro é o celeiro de atletas e a intenção é levar a iniciativa até as comunidades como forma de patrocinar e trazer crianças e adolescentes a fim de incentivar o esporte em todas as modalidades em nível nacional.

Além do Rio de Janeiro, o empresário quer também expandir o projeto Celeiro de Atletas para Minas Gerais.

“É uma organização privada e pública que vai estabelecer méritos àqueles que precisam participar do esporte”, explicou Winter.

O evento, Sou do Esporte, reuniu ainda lideranças políticas e empresários, e teve como foco discutir a importância do esporte na sociedade carioca e a intenção de discutir a expansão do programa para Minas Gerais.