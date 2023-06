Foi lançado oficialmente nesta terça-feira (20), na quadra poliesportiva da praça central do bairro Vila Celeste, o Projeto Viva Vôlei em Ipatinga. Com inscrições abertas desde abril, o programa visa oportunizar, educar e socializar crianças e adolescentes de sete a 14 anos através da iniciação ao voleibol.

O projeto tem cunho social e oportuniza acesso dos jovens à interação, recreação, saúde e lazer por meio do vôlei. Ele é desenvolvido pelo Instituto Viva Vôlei, em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e a Vale, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o apoio da Prefeitura de Ipatinga.

Para o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Maciel Rodrigues, a iniciativa é de extrema importância para o município. “É um compromisso da atual administração com as comunidades, levar às crianças e adolescentes a chance de praticar esporte. E este é só o primeiro passo neste sentido”, enfatizou.

O PROGRAMA

Os principais objetivos do programa são atender as comunidades de baixa renda em todo o Brasil; educar e socializar as crianças por meio do esporte; reduzir a evasão escolar; promover a integração e inserção social; afastar as crianças da criminalidade e das drogas; ensinar os valores éticos e morais da cidadania por meio do esporte; difundir e democratizar a modalidade voleibol em todo o Brasil e estimular o aprendizado do voleibol nas escolas, clubes, praças e condomínios.

As atividades do Projeto Viva Vôlei vão acontecer de segunda a quinta-feira nos períodos matutino (9h às 11h) e vespertino (14h às 18h). As inscrições para os interessados em participar do projeto podem ser feitas no local.