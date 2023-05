A cidade de Timóteo irá sediar, pela primeira vez, o Festival Paralímpico Loterias Caixa, um evento que promove a “experimentação esportiva de forma lúdica entre crianças com e sem deficiência”. O evento, que será realizado pela Apae de Timóteo, em parceria com a Subsecretaria Municipal de Esporte, acontecerá em duas etapas: a primeira, dia 20 de maio, sábado, de 8h às 12h, na Praça 1º de Maio e a segunda etapa, dia 23 de setembro de 2023, em local a ser definido. Participarão alunos da rede pública de Timóteo, Coronel Fabriciano e das Apae´s de ambas as cidades.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio da sua Diretoria de Desenvolvimento Esportivo, divulgou os 120 municípios brasileiros selecionados para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023 – ação que promove a experimentação esportiva, de forma lúdica, para pessoas com deficiência.

O Festival tem como objetivo promover a experimentação esportiva a crianças com e sem deficiência. A primeira edição do Festival, em 2018, foi realizada em 48 cidades com a participação de mais de 7.000 crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil crianças.

Interrompido na pandemia, em 2021, o Festival Paralímpico reuniu 8.000 crianças em 70 sedes espalhadas pelo país. Já em 2022, o evento teve a sua maior edição até aqui, com cerca de 15 mil crianças e adolescentes em 98 cidades, de todo o pais. Logo, a expectativa para as duas edições deste ano é muito grande e de crescimento dos números a serem alcançados. Com a chancela do Comitê Paralímpico Brasileiro, o evento foi selecionado para ser executado pela primeira vez em Timóteo, com o protagonismo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e apoio da Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação de Timóteo.

Segundo o subsecretário municipal de Esporte, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Professor Cláudio Gualbertto, trata-se de um dos maiores e mais destacados eventos nacionais destinados para a inclusão da pessoa com deficiência e que acontecerá simultaneamente em todo o Brasil, nos dias 20 de maio e 23 de setembro de 2023.

Ainda segundo o gestor municipal e um dos responsáveis pelo credenciamento do Município, todas as 27 unidades federativas do Brasil – 26 estados e o Distrito Federal – receberão o Festival em 2023, sendo que em Minas Gerais, além de Timóteo, o projeto acontecerá em apenas outros 14 municípios: Belo Horizonte, Uberlândia, Diamantina, Governador Valadares, Ituiutaba, Pará de Minas, Poços de Caldas, Três Corações, Uberaba, Varginha, Araxá, Ipatinga, Lavras e Montes Claros.