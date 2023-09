A equipe de judô e jiu-jitsu Tokugawa Brasil em parceria com a entidade paramaçônica Lucas Lana promove neste sábado (16), a partir das 8h30 da manhã na sede da academia, o treino solidário em benefício da Associação Amar (AAMAR). A entidade beneficiada tem finalidade terapêutica acolhendo mulheres que buscam se recuperar do vício em drogas e álcool. Para participar será recolhida a doação de um litro de leite que será destinada à entidade social.

Para o técnico da equipe Tokugawa, Pablo D’ávila, a filantropia e o olhar cuidadoso com o próximo, também fazem parte da formação dos atletas da academia. “Todo atleta precisa estar bem com seu corpo e sua mente para ser um vencedor. Muitas vezes somos mais ajudados quando promovemos ações beneficentes. Isso nos faz mais fortes e encorajados para vencermos os desafios que a vida nos proporciona”, pontuou o professor.

A AAMAR foi fundada em Itamarandiba e tem um núcleo em funcionamento em Santana do Paraíso. Geralmente o período de tratamento das mulheres que buscam auxílio para combater o vício é de nove meses.

O treino solidário conta com o apoio da Loja Maçônica Amor, Verdade e Justiça, do bairro Iguaçu em Ipatinga. Os participantes deverão usar roupas leves que permitam o movimento do corpo.