Foi realizado no último domingo (2), no bairro Cidade Nova em Santana do Paraíso, a segunda etapa do Circuito Grupo Central Vale do Aço de Corrida de Rua. O evento que tem o apoio da Tríade Fibra, reuniu centenas de pessoas e contou com circuitos de 5 e 10km, e o Circuitinho Kids, voltado ao público infantil. Inédito no município, o evento esportivo é organizado pela Pace3.

O circuito anual iniciou em abril, com a primeira etapa da corrida realizada no município de Timóteo. A próxima etapa será uma corrida noturna, que acontecerá em novembro na cidade de Ipatinga. O Circuito Vale do Aço de Corrida de Rua, que, este ano, leva o nome de Circuito Grupo Central, é tradicional no leste de Minas Gerais há mais de 10 anos, com o marco de 25 etapas realizadas e mais de 15 mil atletas atendidos.

O time da Tríade Fibra teve lugar garantido no pódio e conquistou premiações nessa segunda etapa do evento. Cirléia Anício ocupou o segundo lugar, e na categoria kids, Laura Costa Anício conquistou o primeiro lugar.

Mais uma vez, a Tríade Fibra demonstrou seu compromisso com a valorização do esporte, inspirando a todos a abraçarem essa prática. Com essa iniciativa, a Tríade Fibra e o evento Circuito Grupo Central transmitiram uma mensagem clara: o esporte é para todos, independentemente de suas habilidades ou limitações.