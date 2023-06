A equipe de judô da Usipa está pronta para competir no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18 e na Seletiva Nacional de Judô Sub-13. Os eventos serão realizados nos dias 3 e 4 de junho, na cidade do Rio de Janeiro, e contarão com a participação de atletas de todo o país.

A equipe da Usipa demonstrou excelência em suas categorias e terá a participação de três atletas no Campeonato Brasileiro. O clube terá como representantes de destaque: Fernanda Silva Santa, na categoria -48kg, Giovanna de Fátima, na categoria -57kg e Tayna Magalhães, que competirá no peso pesado na categoria +70kg.

Além do Campeonato Brasileiro, a Usipa também estará presente na Seletiva Nacional de Judô Sub-13, com o atleta Luiz Fernando Atzori, que competirá na categoria -52kg. Sua participação é aguardada com grande expectativa, uma vez que ele demonstrou um desempenho notável em competições anteriores.

O coordenador de Judô e treinador, Hevilmar Rocha, reconhecido por sua experiência e habilidades técnicas, será responsável pela equipe nas competições. “Estamos muito empolgados com a participação dos nossos atletas no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18 e na Seletiva Nacional de Judô Sub-13. Eles têm se preparado arduamente para esse momento e estão prontos para enfrentar os melhores judocas do Brasil. Acreditamos que nossos atletas têm potencial para conquistar resultados expressivos e representar com honra a Usipa e o Estado de Minas Gerais. Estamos confiantes em suas habilidades e determinação, e esperamos ver grandes performances no tatame”, destacou.

A equipe viajou nessa quinta-feira (1º) de junho, e retornará após o término das competições, no dia 4 de junho. O Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18 e a Seletiva Nacional de Judô Sub-13 são eventos de alto nível técnico, reunindo os principais atletas do Brasil. Será uma oportunidade única para os judocas da Usipa demonstrarem suas habilidades e competirem em meio à elite do judô brasileiro.

O judô usipense faz parte do Projeto Caminho Suave Ano IV, patrocinado por Bemisa, Colchões Polar, Tecnofire, Produtos Plinc, Daido Química, Arcon e HC Indústria Mecânica, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.