A Usipa conquistou um resultado expressivo no Campeonato Mineiro de Judô, realizado no último fim de semana pela Federação Mineira de Judô. Com um total de 21 medalhas, a equipe da Usipa garantiu o vice-campeonato por equipes.

O evento reuniu os melhores judocas do Estado em diversas categorias, desde o Sub-11 até a categoria de veteranos. A equipe da Usipa se destacou em todas as faixas etárias, alcançando um total de 9 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, demonstrando a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe e o talento dos atletas.

A Usipa é uma referência no judô mineiro e tem como objetivo desenvolver e incentivar a prática esportiva na região. Com uma trajetória de mais de 60 anos, o clube mantém uma equipe técnica qualificada, infraestrutura adequada e projetos de excelência, como o Projeto Caminho Suave Ano III, patrocinado pela Arcon, Bemisa, Daido Química, Colchões Polar, HC Indústria, Produtos Plinc e Tecnofire, que tem como objetivo promover o desenvolvimento esportivo de jovens atletas.

Para a Usipa, a participação em competições esportivas deste nível é uma oportunidade de colocar em prática tudo o que foi treinado, além de aprimorar habilidades técnicas e físicas, e acima de tudo, incentivar a prática do esporte como ferramenta de transformação social, como conta o coordenador de Judô, Hevilmar Rocha. “O resultado alcançado no Campeonato Mineiro de Judô é uma prova da qualidade do trabalho realizado pela equipe e do empenho dos atletas em se dedicar ao esporte, superando desafios e buscando a excelência a cada dia. Agradecemos aos patrocinadores e apoiadores por tornarem possível a realização de um trabalho de excelência no judô, e também parabenizamos a todos os atletas e integrantes da equipe técnica envolvidos na conquista deste grande resultado” disse.

Após essa conquista, a Usipa foca agora nos treinamentos para se destacar em futuras competições e manter o seu lugar entre as melhores equipes de judô de Minas Gerais, levando sempre consigo os valores da ética, respeito, dedicação e espírito esportivo.