Na última semana, a Usipa participou do Fórum Nacional de Formação Esportiva, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O evento, realizado em Campinas (SP), entre os dias 28 e 31 de agosto, reuniu representantes de clubes de todo o Brasil para discutir e compartilhar conhecimentos, experiências e melhores práticas na área de formação esportiva.

A Usipa, única representante do Vale do Aço filiada ao CBC, enviou uma equipe para contribuir com o debate e absorver as melhores práticas em formação esportiva. O gerente geral da Usipa, Sérgio Fassheber, e o gerente de Esportes, Josias Alves, representaram o clube com entusiasmo e dedicação. O Fórum contou com a participação de mais de 1300 profissionais e dirigentes de clubes integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC.

A programação do evento abrangeu uma variedade de tópicos essenciais, incluindo Gestão Esportiva, Ciência do Esporte, Lei de Incentivo, Bolsa-Atleta, Financiamento do Esporte e muitos outros relacionados à formação de atletas de alto rendimento e à nova Lei Geral do Esporte.

Além disso, os representantes da Usipa tiveram a oportunidade de participar de dois módulos do curso “Gestão do Esporte e Clubes Brasileiros”, oferecido em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os cursos abordaram temas fundamentais, como o Sistema Nacional do Esporte, legislação, orçamento e organização, bem como os pilares da excelência no esporte.

O Fórum também contou com a presença de campeões olímpicos, incluindo o treinador Bernardinho, Magic Paula, Lars Grael, André Heller e Emanuel Rego, que compartilharam suas histórias inspiradoras e insights valiosos com os participantes.

Durante os quatro dias do evento, a Usipa teve a chance de compartilhar sua experiência e aprender com outros clubes formadores de todo o Brasil. Os representantes da Usipa também tiveram acesso a informações cruciais relacionadas aos Eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC e à possibilidade de ascender de categoria para maximizar os benefícios oferecidos pelo programa.

Além disso, o CBC disponibilizou aos clubes plantões técnicos e jurídicos em diversas áreas, incluindo integração (ascensão de categoria), eixos de formação, tecnologia da informação, jurídico e comunicação.

Josias Alves enfatizou a importância do evento para o clube ipatinguense. “O Fórum Nacional de Formação Esportiva é uma oportunidade única para a Usipa. Estamos comprometidos em aprimorar nossa capacidade de formação de atletas de rendimento e trazer melhorias significativas para o clube. Este evento é um espaço valioso para aprender com os melhores e interagir com outros clubes formadores”, destacou Alves.