Entre os dias 5 e 6 de maio, a Usipa disputará, em Bragança Paulista/SP, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo. A competição realizada pela Confederação Brasileira de Atletismo é considerada uma das mais importantes do atletismo nacional e atrai atletas de todo o país em busca de vitórias e melhores posições em seus respectivos rankings.

Os atletas usipenses estão utilizando o Troféu Adhemar Ferreira da Silva como laboratório, já que a competição é na categoria Adulto, e eles são da categoria Sub-18. Com isso, eles têm como objetivo obter experiência e melhorar seus resultados para as próximas competições em suas categorias.

Entre os competidores, destaca-se a jovem Yasmin Oliveira Lana, que irá disputar a prova de salto triplo. Yasmin é uma promessa do atletismo brasileiro na categoria Sub-18 e busca melhorar seu desempenho para alcançar melhores posições em seu ranking.

Outro atleta usipense que promete dar trabalho aos adversários é Luan Robert Ramiro, que fará as provas de salto triplo e de 100m rasos. Assim como sua companheira de clube, Luan também é da categoria Sub-18 e busca aprimorar seus resultados na competição.

Com o apoio e a orientação dos treinadores da Usipa, Yasmin e Luan vêm se preparando com dedicação para participar da competição, buscando superar seus próprios limites e conquistar uma posição de destaque no Troféu, conforme conta a treinadora e coordenadora de Atletismo da Usipa, Euzinete Reis. “As expectativas são altas para a participação de Yasmin e Luan no Troféu Adhemar Ferreira da Silva. Os atletas estão se empenhando muito nos treinos e obtendo bons resultados, o que aumenta as chances de boas colocações na competição”, destacou.

Os atletas viajaram nesta quarta-feira, para se juntarem aos quase 800 atletas que participarão da competição.