*Por Flávia Presoti

Você sabe exatamente o que fazemos? Sabe como adequamos nossos serviços, considerando que temos mais de 25 anos de mercado?

Pois bem, podemos dizer, com propriedade, que as mudanças foram muitas. É impossível fechar os olhos para as novidades do mundo e, consequentemente, para as novas necessidades de nossos clientes.

Como iríamos manter a excelência, sabendo que o modelo de Assessoria que era eficiente lá atrás não bastaria para garantir os resultados que a Presoti está acostumada?

Primeiramente, é necessário saber ler bem as pessoas. Isso mesmo. Normalmente, é na primeira reunião que conseguimos entender as expectativas, nível de conhecimento do cliente na área da comunicação e orientar ele de tal maneira que possa compreender qual solução seria melhor para sua marca naquele momento. (Sim, muitas vezes nem a própria pessoa sabe).

Esse ponto do atendimento é crucial. Pois se nosso cliente não está na mesma página que nossa equipe, não for abraçar nossas sugestões, dificilmente ficará satisfeito. Então, prezamos pelo diálogo sempre!

Nosso trabalho é sim colaborativo. É a visão de negócio que desenha para nossos especialistas quais as possibilidades a serem exploradas.

Um outro aspecto que faz a diferença hoje em dia é o de vislumbrar oportunidades. E o que seria isso? Colocar nossos clientes em palestras, eventos, unir marcas com o mesmo propósitos, e por aí vai.

Tudo isso é um complemento para a Assessoria de Imprensa, que é sim muito importante. Porém, as vezes, não é suficiente sozinha, dada à complexidade da comunicação nos dias de hoje.

Quer entender melhor sobre nossos serviços? Marque uma reunião conosco.

*CEO da Presoti Comunicação, fundada há 26 anos. Graduada em jornalismo e comunicação organizacional e especialista em gestão de crises nas organizações.