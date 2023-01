Flávia Presoti (*)

Realizar um evento é um processo que envolve várias etapas e, principalmente, muito planejamento. Porém, para que se obtenha sucesso, é preciso investir em diferentes formas de divulgação. Afinal, um evento sem público não terá sucesso algum, concorda?

Por isso, quando se pensa em eventos não se pode negligenciar a importância de uma equipe de assessoria de imprensa. Aliada às demais estratégias de marketing, RP e publicidade, é ela quem vai garantir que o evento vire notícia e, consequentemente, ganhe ainda mais relevância para o público.

Um dos papéis que os profissionais de assessoria de imprensa realizam durante o planejamento de um evento é o de divulgação na mídia. Para isso, eles estudam o público, montam um mailing estratégico, elaboram e enviam press kits criativos, entre outras ações. Com isso, desde o primeiro momento já se consegue chamar a atenção para o evento.

Quando chega o grande dia, o trabalho da assessoria de imprensa é crucial. Isso porque são esses profissionais que vão providenciar credenciamento dos veículos que vão fazer a cobertura, bem como atuar na mediação do contato entre o assessorado e a mídia, esclarecendo dúvidas e orientando os jornalistas.

Mas o trabalho não para por aí. Quando o evento termina, o trabalho da assessoria de imprensa continua. Nos dias que se seguem, os profissionais trabalham para que o evento não seja esquecido, enviando releases com resultados positivos e dados que mostrem a relevância daquele encontro para o público. Além disso, outra ação essencial no pós-evento é o clipping, que permite ter uma ideia ampla sobre o retorno quantitativo e qualitativo do trabalho da assessoria de imprensa.

Por isso, quando pensar em eventos, pense também em assessoria de imprensa. Aqui na Presoti, estamos sempre prontos para criar a melhor estratégia que vai tornar o seu evento um sucesso. Entre em contato conosco e conheça mais sobre esse nosso trabalho!