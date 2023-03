*Por Flávia Presoti

Estamos sempre correndo. O mundo está sempre correndo. Provavelmente, se você deixar de checar seu e-mail, WhatsApp e sites de notícias na última hora, perderá muita informação. Mas será que sempre damos conta de absorver tudo isso o tempo todo? E como será que os gestores e empresários lidam com essa realidade, que parece estar cada dia mais acelerada? Quais são os impactos disso também para nossa saúde mental? Funciona como uma grande cadeia: o empresário se sente pressionado, pressiona quem está abaixo dele; este pressiona seu fornecedor e assim por diante. Claro que faz parte. Desde sempre sabemos que o mercado de trabalho envolve pressão, cobranças, competitividade, resultados, metas.

Mas qual será o combustível que vai fazer com que sua equipe receba toda a pressão e dê seu melhor, todos os dias? Ouso dizer que a motivação. É papel do gestor cobrar, mas é também elogiar, dialogar, ouvir e reconhecer esforços. E isso serve também para colegas de trabalho: falar da importância de um outro setor, ser cordial com seu prestador de serviço, compreender que todos fazem parte de um time melhora muito a atmosfera e, certamente, vai impactar positivamente nos resultados da empresa.

Lembrando que quando falamos em dar o melhor, não quer dizer, necessariamente, que seja 100% todos os dias. Mas é necessário que seja o melhor que você, seu colega ou funcionário conseguem dar naquele dia.

Tem muitos empresários que pensam que elogiar demais pode levar sua equipe a um estado de comodismo, por isso se limitam nas palavras. Mas será que é o caminho certo? Será que uma equipe que se doou, deu até mais que podia em prol de um projeto vai cogitar repetir a dose diante de uma reação contida de seu superior?

Além de cansadas, elas ficarão frustradas, certamente. Se um profissional se entrega inteiramente, gera bons resultados, se interessa pelas questões da empresa, ele faz isso porque tem motivação. Lembre-se que está lidando com seres humanos que, assim como você, têm uma vida pessoal e, provavelmente, recebem pressão por lá também a todo momento. Então, considere isso e contribua para criar um ambiente o mais leve possível, com pessoas que se sintam valorizadas, ouvidas, respeitadas.

Escutar é diferente de ouvir. Entender é se pôr no lugar do outro. No Setembro Amarelo, é importante fazermos nossa parte e tornarmos o ambiente de trabalho um local mais leve, com empatia e soma para evitar problemas.

*CEO da Presoti Comunicação, fundada há 26 anos. Graduada em jornalismo e comunicação organizacional e especialista em gestão de crises nas organizações.