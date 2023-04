*Por Flávia Presoti

“Nossa, mas isso é meio óbvio”. Já ouvimos bastante essa frase de empresários e gestores durante reuniões, quando começamos a explicar o que é Assessoria de Imprensa. De fato, muitos desses executivos são pessoas curiosas, informadas e já leram conteúdos que falam sobre os fundamentos básicos de nossa profissão. Porém, acontecimentos recentes – e recorrentes – nos fizeram pensar se realmente as pessoas estão entendendo o papel do jornalismo e o de se ter um bom assessor. Afinal, teoria é bem diferente de prática.

Durante o Rock in Rio, numa transmissão ao vivo, a influenciadora e atriz, Jade Picon, literalmente, foi pega de surpresa com uma pergunta e ficou paralisada, sem qualquer reação. Nesse momento, seu assessor invadiu a entrevista, disse que aquela pergunta não estava combinada e retirou a jovem do local.

Na internet, muitos chamaram Jade de mimada, xingaram o jornalista e outros ainda defenderam que ela não é obrigada a responder nada sobre sua vida pessoal (cunho da pergunta que causou todo o problema). Vamos analisar um pouco esse cenário?

Combinado ou não, é dever de um bom assessor preparar seu entrevistado para qualquer tipo de contratempo. Uma pessoa como ela, que vive de expor sua vida na mídia, precisa ter a malícia necessária para não congelar, mesmo diante dos maiores constrangimentos. Há formas e formas de sair disso sem parecer grossa, imatura, amadora ou antipática. É o famoso responder, sem responder!

No caso específico, foi perguntado sobre um possível relacionamento com o cantor Xamã. Que tal, por exemplo, ela apenas responder, com um sorriso: ele é uma pessoa que admiro e gosto muito.

E já emendar para: pessoal, obrigada, mas preciso ir, tenho outro compromisso. Caso ainda haja uma insistência mais direta do repórter, levar sempre para o bom humor “ah, você está querendo saber demais, hein”. Tirar sarro de si mesmo sempre é uma boa tática.

Ia evitar constrangimentos para ela, para o repórter, além de não criar mais interesse na imprensa sobre o assunto. Afinal, se ela teve tanta dificuldade em responder é porque tem algo ali que vale à pena pesquisar à fundo. O tal do “nada a declarar” sempre foi uma das regras básicas de atitude a serem combatidas por qualquer assessor.

Outro erro primário é o assessor se meter em uma entrevista. Na cabeça do repórter, funciona assim: se não pode falar isso, é justamente aí que está minha notícia. Fora o desrespeito com o trabalho do colega, que está exercendo seu direito à liberdade de expressão.

*CEO da Presoti Comunicação, fundada há 26 anos. Graduada em jornalismo e comunicação organizacional e especialista em gestão de crises nas organizações.