O 14º Batalhão da Polícia Militar de Ipatinga (BPM) realizou na manhã desta quinta-feira (1º), na sede do comando, café da manhã com profissionais da imprensa regional em comemoração ao Dia da Imprensa, celebrado em 1º de junho. Para o comandante do 14º BPM, tenente-coronel Erbert Evangelista, “é uma forma da instituição reconhecer a importância da imprensa na construção de uma sociedade justa e transparente”.

O comandante deu as boas vindas aos profissionais da imprensa, destacando a importância do trabalho desempenhado na divulgação das ações da Polícia Militar para garantir a segurança da sociedade.

“Através do trabalho de vocês, profissionais da imprensa, a sociedade é mantida informada do trabalho realizado pela Polícia Militar. Nossa instituição destaca a importância da imprensa como parceira no exercício da segurança social”, disse o tenente-coronel Erbert.

Durante o evento, foi apresentado pontos das leis de Abuso de Autoridade e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) como ponto importante a acrescentar no trabalho diário dos profissionais que atuam em campo.

Participaram do encontro, oficiais do comando-geral, assessores de comunicação da instituição, além de representantes de vários veículos de comunicação da Região Metropolitana do Vale do Aço.

HOMENAGENS

A equipe do CARTA DE NOTÍCIAS agradece também as felicitações e os brindes enviados nesta quinta-feira pela Consul, Aciapi/CDL, Shopping Vale do Aço, Clube Náutico Alvorada, Fiemg Regional Vale do Aço e Elianderson Lima.