Tem início nesta quarta-feira (19) e vai até o sábado (22) a 33ª edição da Expo Usipa. A maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais, será realizada na área de eventos da Usipa, no bairro Horto, em Ipatinga. Durante os quatro dias do evento, o público vai poder visitar estandes de empresas de diversos segmentos, atrações culturais e gastronomia.

Com 301 empresas e mais de 350 stands, a Expo Usipa é o ponto de encontro ideal para empreendedores e empresários de diferentes setores, como mineração, siderurgia, metalurgia, energia, logística, tecnologia, comércio e educação, com empresas dos Estados Unidos, Itália, China e Portugal que também marcarão presença, fortalecendo os laços comerciais internacionais.

A edição deste ano apresenta um crescimento significativo em relação ao anterior, com expectativa de receber mais de 30 mil visitantes durante os quatro dias de exposição.

Uma das grandes inovações desta edição é o espaço Expo Usipa Social, dedicado a empresas socioassistenciais da região do Vale do Aço, que poderão divulgar seus trabalhos e serviços para os visitantes da feira, espaço este apoiado pelas empresas Draft Solutions, Emflortec e Lubrisint Lubrificantes.

Além disso, a Expo Usipa oferece a possibilidade de credenciamento online, através do site: www.expousipa.com, para facilitar o acesso dos interessados, como conta o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita. “Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para que o visitante tenha toda comodidade possível. Disponibilizamos os convites online para dar mais comodidade ao visitante. E também uma outra novidade na questão de comodidade é o estacionamento. De quarta a sexta-feira, utilizaremos a rua Palmeiras, sentido horto como estacionamento, e também a área atrás do supermercado Mineirão. Além desses dois espaços manteremos o nosso tradicional estacionamento. Portanto, não deixe de prestigiar esse grande evento, que revoluciona o Vale do Aço. Contamos com a presença de todos”, destacou Lucas.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ATRAÇÕES MUSICAIS

Após a visitação aos stands, os visitantes podem curtir a Praça de Alimentação e atrações musicais da região. Em parceria com a Agência 1, a Expo Usipa preparou uma mega praça de alimentação que contará com shows regionais todos os dias, proporcionando momentos de entretenimento ao público visitante. Na praça de alimentação o público encontrará uma farta gastronomia, com muitas opções para se deliciar, além de apresentações musicais todos os dias. Na quarta-feira, a atração será o sertanejo Caio Lopes; na quinta-feira, a dupla Pedro e Simoncello; na sexta-feira, haverá duas apresentações, com a dupla Bráulio e Ricardo e a banda Pedra do Sol; e, encerrando a programação, no sábado, o Grupo Polivalência promete animar o final de semana.

A 33ª EXPO USIPA

Esta edição será realizada entre os dias 19 e 22 de julho, na Usipa, em Ipatinga. De 19 a 21, o público poderá visitar das 18h às 23h, as áreas industrial, comercial, de prestação de serviços, espaços Expo Social e Automotivo, e praça de alimentação. No dia 22, sábado, o público poderá visitar todas as áreas, com exceção da área industrial, que vai somente até sexta-feira.

Além disso, o visitante terá estacionamento gratuito. Porém, a organização recomenda chegar cedo para evitar congestionamentos e pede aos visitantes que cheguem cedo e respeitem as sinalizações de trânsito e orientações dos guardas e seguranças que estarão cuidando do evento.

A feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços é realizada pela Usipa e conta com o patrocínio da Ambipar, Rip Kaefer, Unimed Vale do Aço, Monkey Money, Vale e Convaço. Além disso, tem o apoio de Usiminas, Ternium, Abimaq, Bemisa, Fiemg, Sindcomércio Vale do Aço, Sicoob Vale do Aço e Sindimiva.