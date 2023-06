A Renovação Carismática Católica de Ipatinga (RCC) promove no próximo dia 9 de julho um dos mais tradicionais eventos da diocese de Itabira-Coronel Fabriciano, o Louvai ao Senhor. A 36ª edição do evento acontece no estádio Ipatingão, com programação com início às 13h, com expectativa de atrair grande público da região e outras cidades.

Neste ano o evento traz como pregadores os missionários do Instituto Hesed, de Fortaleza (CE), a irmã Maria Raquel e o irmão Gabriel Maria. O instituto de vida religiosa se tornou amplamente conhecido entre os católicos nos últimos anos pela evangelização principalmente por meio das redes sociais, com diversos conteúdos, como a oração do Rosário às madrugadas, reunindo em média mais de 200 mil pessoas ao vivo. O Hesed tem entre suas fundadoras a Ir. Kelly Patrícia, já reconhecida cantora cantora católica com diversos álbuns gravados.

O Louvai terá momentos de pregação, muita música, o tradicional Terço nas Alturas e a Missa de encerramento. “Esse é um evento realizado para reunir pessoas de todas as idades, uma oportunidade para quem deseja aprofundar sua experiência pessoal com Deus. Nossos convidados para conduzir o evento têm um carisma especial para trazer uma mensagem de ânimo, vivência de uma fé viva e com sentido novo na pessoa de Jesus,” conta o assessor da RCC, Wiliam de Paula.

Serviço:

36º Louvai ao Senhor

Data: 9/07/2023

Horário: 13h às 20h30

Local: estádio Ipatingão

Entrada: gratuita (levar 1Kg de alimento não perecível)

Realização: Renovação Carismática Católica (RCC)