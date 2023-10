A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e o Conselho da Mulher Empreendedora da Aciapi-CDL promoveram a solenidade de posse de suas diretorias para a gestão 2023-2025. O evento foi realizado na noite da última sexta-feira (29), no Clube Ipaminas, no bairro Cidade Nobre. Na oportunidade, também foi entregue as honrarias para os Homenageados do Ano. Participaram da cerimônia os atuais membros das diretorias das entidades, empresários e demais autoridades políticas, civis e militares.

Foram empossados para o biênio 2023-2025 o presidente reeleito da Aciapi, Luís Henrique Alves; o presidente eleito da CDL, Cláudio Zambaldi; e a presidente eleita do Conselho da Mulher Empreendedora, Edilene Lopes. Também tomaram posse os membros das diretorias e do conselho das entidades.

Luís Henrique destacou que o evento foi um novo marco para as entidades e para a classe empresarial. “Coube para nós a responsabilidade de comandar o destino das entidades por mais dois anos. Com muita alegria e satisfação que fazemos isso, com o apoio de toda diretoria e associados. E vamos continuar tentando buscar o melhor para a classe empresarial de Ipatinga”, afirmou.

Cláudio Zambaldi salientou que está feliz em retornar à presidência da CDL de Ipatinga. “Já tive a oportunidade de presidir essa entidade tão importante para a cidade de Ipatinga por dois mandatos e estou de volta após 12 anos. Junto à Aciapi, tenho a certeza que nesse mandato vamos criar grandes projetos em prol do associado, uma forma de representar cada vez mais toda a classe empresarial da nossa cidade”, disse.

Para Edilene Lopes é uma honra estar à frente do Conselho da Mulher Empreendedora da Aciapi-CDL. “Estou bastante emocionada e com muita vontade de fazer mais por esse Conselho. Temos uma agenda bem movimentada daqui pra frente e com o apoio do empresariado de Ipatinga, vou fazer o melhor possível. Estou aqui para contribuir com esse conselho junto às diretoras que me apoiam”, pontuou.

HOMENAGEADOS DO ANO

Já a entrega das honrarias aos Homenageados do Ano ocorreu da seguinte forma. O prêmio de Destaque Lojista foi entregue para Rogério de Paula Silva, diretor e sócio da Roger’s Pizza. A honraria de Destaque na Comunidade foi concedida a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ipatinga, Sueli Ana Dias Araújo. Já a homenagem de Empresário do Ano foi entregue para o médico Luiz Ronaldo Godinho Pereira, fundador, diretor e responsável técnico do São Miguel Hospital.

MULHERES ALÉM DAS GERAIS

No evento, Elizandra Machado Garcia Veriano, diretora-geral do Garcia Supermercados, recebeu o prêmio “Mulher Além das Gerais”, que é uma premiação outorgada pela Federaminas Mulher, destinada a homenagear as mulheres que se destacam por suas habilidades e competências empreendedoras nas cidades onde atuam. Ela foi indicada a receber o prêmio pelo Conselho da Mulher Empreendedora da Aciapi-CDL.

EMPRESAS HOMENAGEADAS

Duas empresas também foram homenageadas no evento por completarem um marco especial de existência. A Celulose Nipo-Brasileira S/A. (Cenibra), representada pelo presidente executivo Takashi Nakajima, recebeu a homenagem pelos 50 anos. E a outra empresa homenageada foi a Consul Cooperativa, representada pelo diretor-financeiro Emílio Chain, que foi agraciada com a homenagem pelos 60 anos.

MEMBROS EMPOSSADOS

Aciapi

Luís Henrique permanece no cargo de presidente da Aciapi para o biênio 2023-2025. A Diretoria Executiva da associação também é composta por Cláudio Zambaldi Oliveira, 1º vice-presidente; Wander Luis Silva, 2º vice-presidente; Elizandra Machado Garcia Veriano, 1ª diretora secretária; Robert Vinícius de Almeida, 2º diretor secretário; Marco Túlio Lamounier Alves, 1º diretor SPC; Luciomar Bicalho Dias, 2º diretor SPC; Márcio Caldeira de Souza Penna, 1º diretor financeiro; Célio Firmino de Sousa, 2º diretor financeiro; José Francisco Ferreira Neto, 1º diretor social; Maria das Graças de Lima, 2ª diretora social; André de Freitas Gonçalves, 1º diretor lojista; Mauro Lage Bretas, 2º diretor lojista.

Conselheiros

Foram empossados conselheiros para o Conselho Fiscal, sendo os titulares: Jhon Wellington Matias de Oliveira, Vinícius Lage e Waldecy Castro, e os suplentes: Lucas de Almeida Souza, Rogério de Freitas Campos e Weslley Alves de Miranda.

O Conselho de Ética será composto pelos conselheiros: Amaury Gonçalves, Elísio Cacildo Vieira, Gustavo Augusto de Ataíde Souza, Israel Charlys Fava Leite, José Dermo de Pinho, José Edélcio Drumond Alves, Manuel Antônio Vital Andrade, Marconi Mendanha Marinho, Rivadável Socorro de Carvalho e Valter Antônio de Oliveira.

CDL de Ipatinga

Na CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi Oliveira ocupa o cargo de diretor-presidente. A diretoria é composta pelos seguintes membros: Wander Luis Silva (vice-presidente); Amaury Gonçalves (diretor-financeiro); Luís Henrique Alves (diretor de produtos e serviços); Márcio Caldeira de Souza Penna (diretor comercial e de Expansão); Thiago Celso Coelho (diretor de Eventos e Comunicação); Pedro Henrique de Souza (diretor de Assuntos Públicos e Municipais); Cleiber Ribeiro da Silva (diretor de Meio Ambiente); Isaac Monteiro de Castro (diretor de Assuntos de Tecnologia e Gestão de Empresas).

Foram empossados para o Conselho Fiscal: Waldecy Castro; Jésus Henrique Silveira e Silva; Célio Firmino Souza. Os suplentes são: Wanderlúcio Diniz M. A. Mota; Abílio Maurício Maciel V. Machado e Hely Evangelista Júnior.

Conselho da Mulher Empreendedora

Edilene Lopes Fonseca (presidente); Gizele Souza Silva Leal (vice-presidente); Maria da Glória Silva (diretora secretária); Clenilse Freire Silva (1ª diretora financeira); Maria Lúcia Neves Louzada (2ª diretora financeira); Elivete de Oliveira Silva Ribeiro (diretora de Assuntos da Educação); Raquel Lino da Silva (diretora de Comunicação); Karina de Paula Damião Condé (diretora de Relações Sociais); Marinha Nogueira Xavier (diretora de Assuntos Jurídicos); Jeanete Fernandes (diretora de Assuntos do Poder Público); Marilane de Cáscia Silva Santos (diretora de Assuntos de Saúde); Viviane Macedo Reis Araújo (diretora de Assuntos de Meio Ambiente); Maria Rosa de Fátima Salles Fonseca (conselheira); Séfora da Conceição Fernandes Bastos Bizarro (conselheira); (conselheira); Ricciane Martins Vieira Tristão (conselheira); Aline Rinaldi Ayres Reis e Coelho (conselheira); Núbia Cristina Duarte (conselheira); Tallita do Prado Francini (conselheira).