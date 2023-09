A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, realizaram na semana passada, a eleição dos Homenageados do Ano de 2023. Foram eleitos pelos diretores das entidades o Destaque na Comunidade, Destaque Lojista e Empresário do Ano.

Para o Destaque na Comunidade, foi eleita a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ipatinga, Sueli Ana Dias Araújo; o Destaque Lojista ficou com Rogério de Paula Silva, diretor e sócio da Roger’s Pizza; e o título de Empresário do Ano foi para o médico Luiz Ronaldo Godinho Pereira, fundador, diretor e responsável técnico do São Miguel Hospital.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, destacou que fazer essa homenagem é uma satisfação muito grande. “Isso valoriza e reconhece o trabalho de pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, na nossa região e, porque não dizer, em nosso estado. São pessoas que empreendem, ousam e inovam”, salienta.

ELEIÇÃO DEMOCRÁTICA

O presidente da CDL, Cláudio Zambaldi Oliveira, reforça que a escolha dos nomes é feita de forma democrática, com a participação dos diretores das entidades. Cláudio também reforçou a relevância de ações como essa promovida pela Aciapi-CDL. “Honrarias que vem destacar aquelas pessoas que desempenharam um papel de suma importância na sociedade”, completa.

EMPRESÁRIO DO ANO

O médico angiologista Luiz Ronaldo Godinho Pereira, diretor e responsável técnico do São Miguel Hospital, foi o nome escolhido para receber o título de Empresário do Ano. Natural de Além Paraíba (MG), Luiz Ronaldo é casado e tem dois filhos. O médico veio para Ipatinga, há 25 anos, para trabalhar e foi o grande responsável pela idealização e fundação do São Miguel Hospital, inaugurado em abril de 2021, no bairro Cariru.

Luiz Ronaldo que também é cirurgião vascular e endovascular, atribui a honraria recebida ao trabalho coletivo. “Motivo de muita honra, de muita alegria de receber esse reconhecimento desse trabalho árduo de fazer uma estrutura médica com uma cultura do servir, da gentileza que a gente implementa nesses dois anos. O sucesso não é só meu, é de uma equipe que sonha comigo e que estão comigo junto nesse processo”.

DESTAQUE NA COMUNIDADE

O Destaque na Comunidade em 2023 é Sueli Ana Dias Araújo, presidente da Apae de Ipatinga. Natural de Pocrane (MG), Sueli é casada, tem quatro filhos e quatro netos. É moradora do bairro Bela Vista e uma pessoa atuante em sua comunidade. Na Apae de Ipatinga, tem uma relação bastante longa, com 44 anos de atuação. Essa relação estreita de Sueli com a instituição faz com que ela partilhe a honraria recebida com a Apae. “Meu sentimento é de gratidão a Deus e à sociedade. Sozinha não posso e não faço nada. Compartilho com a nossa instituição esse reconhecimento”, diz.

DESTAQUE LOJISTA

Rogério de Paula Silva, diretor e sócio da Roger’s Pizza, é o Destaque Lojista deste ano. Natural de Ipatinga, casado e pai de dois filhos, Rogério começou a trabalhar aos nove anos, mas iniciou o empreendimento quando tinha 28, em 2010, após ficar desempregado. Ele usou parte do acerto trabalhista e o valor da venda de um carro para iniciar a jornada de sucesso. A primeira unidade da pizzaria foi inaugurada no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso.

Depois, vieram mais três unidades. O lojista se sentiu reconhecido. “É um prêmio que, de fato, traz uma grandiosidade e reconhecimento em nosso trabalho e ainda com instituições tão respeitadas e tão valorosas como a Aciapi e a CDL. Só tenho a agradecer e dizer que estou muito feliz”, resumiu.