A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga firmaram um convênio, na manhã de sexta-feira (21), com a cooperativa Sicredi Ouro Branco. O contrato foi assinado na sede das entidades e tem como objetivo de oferecer aos associados taxas de crédito mais atrativas.

Estiveram presentes na assinatura do contrato de convênio o presidente da Aciapi, Luís Henrique; o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi; o gerente regional de Desenvolvimento do Sicredi Ouro Branco, Márcio Luiz da Costa; e os gerentes de agência da cooperativa Joel Meurer e William Schleicher.

Conforme Márcio Luiz, a formalização do convênio com a Aciapi e a CDL de Ipatinga é um momento importantíssimo para o Sicredi. “Estamos nos juntando a uma entidade muito forte e reconhecida no Vale do Aço. Para nós, é motivo de muita satisfação, porque por meio desse convênio vamos poder fornecer operações de crédito com taxas mais justas e mais acessíveis para as empresas que são associadas das entidades e do Sicredi”, afirmou.

Márcio Luiz também destacou que com a formalização do convênio, a cooperativa busca fortalecer o associativismo em Ipatinga. “Entendemos que dessa forma estamos cooperando entre as entidades para que os associados possam ter acesso a taxas menores, agregando renda às empresas. Portanto, vejo com bons olhos essa parceria. Estamos muito felizes porque fazer com que o crédito chegue com taxas mais acessíveis às empresas é algo muito gratificante para nós”, pontuou.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique, destacou que essa parceria com o Sicredi Ouro Branco será extremamente benéfica para os associados. “Tenho certeza que com esse convênio firmado vamos melhorar as condições para os associados gerenciarem suas empresas, além de de facilitar que novos investimentos possam ser feitos em seus estabelecimentos”, afirmou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, ressaltou que as entidades estão sempre em busca de melhorias que também possam contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da cidade. “Com essa união ao Sicredi, acredito que as entidades poderão trabalhar juntas para um ambiente econômico mais favorável à classe empresarial, contribuindo para geração de emprego e renda”, destacou.