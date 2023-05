No início da manhã desta quinta-feira (11) um acidente com vítima fatal foi registrado na área da Cenibra, em Belo Oriente. Um homem de 61 anos veio a óbito após um portão cair sobre ele.

Segundo informações, a vítima identificada como Udson Marcos Gonçalves, eletricista de máquinas, morador de Santana do Paraíso, iniciava seu turno de trabalho, quando tentou abrir um portão de acesso à oficina de manutenção de empilhadeiras e o mesmo caiu sobre ele.

Uma equipe de emergências da Cenibra prestou os primeiros socorros e o encaminhou para o Hospital Márcio Cunha onde ficou constatado o óbito.

NOTA OFICIAL

É com pesar que a Cenibra Logística comunica o acidente com fatalidade no dia de hoje, quinta-feira, 11 de maio, de Udson Marcos Gonçalves, 61 anos, eletricista de máquinas, morador de Santana do Paraíso.

Com mais de 11 anos de empresa, atuava na oficina de manutenção de empilhadeiras. Por volta das 7h30, ao chegar para início de suas atividades, tentou abrir um portão de acesso, quando este veio a cair sobre ele. O primeiro atendimento foi feito pela equipe de emergências da Cenibra e na sequência foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, onde veio a falecer.

As causas do acidente já estão sendo investigadas, no entanto, a prioridade é o apoio à família e colegas de trabalho.