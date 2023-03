A Aperam South America acaba de se tornar a primeira fabricante de aços planos especiais a obter a certificação ResponsibleSteel™. Comprometida em maximizar a contribuição do aço para uma sociedade sustentável, a empresa passou, nos últimos 12 meses, por um rigoroso processo de auditoria internacional.

ResponsibleSteel é o único programa global de normas e certificação multissetorial da indústria. que estabelece padrões de desempenho em sustentabilidade e promove a certificação de empresas do setor do aço por meio de uma rede de organismos independentes.

A Aperam decidiu aderir a esse importante sistema de certificação, segundo o presidente da empresa, Frederico Ayres Lima, para fortalecer ainda mais o seu compromisso com a sustentabilidade e, de forma estratégica, promover e tornar a responsabilidade corporativa mais amplamente reconhecida.

“O ResponsibleSteel™ é fundamental para nosso objetivo de buscar a liderança em excelência ambiental. Temos uma das menores pegadas de carbono do setor e nos esforçamos para adotar as melhores práticas em termos de ética, governança, engajamento da comunidade e cidadania corporativa”, diz Ayres Lima.

Para obter a certificação, que vale por três anos, a Aperam recebeu inúmeras visitas técnicas que levaram, em muitos casos, a ajustes e até mesmo mudanças de rumo. Diferentemente de outras auditorias, como por exemplo a ISO, o ResponsibleSteel™ verifica os processos da empresa avaliada e escuta todos os stakeholders: comunidade, clientes, fornecedores, colaboradores e poder público. Os auditores fizeram mais de 60 entrevistas para mapear a percepção dessas pessoas sobre a Aperam.

“Essa certificação reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade, uma vez que faz parte da nossa missão oferecer ao mercado soluções em aço produzidas de forma responsável”, acrescenta o presidente da Aperam.

Para o coordenador do projeto na Aperam, Robson Machado, que é gerente executivo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa, esse foi um desafio que trouxe um olhar diferente para algumas questões, especialmente a social, de valorização das relações. “Uma oportunidade de refletir sobre nossas práticas e de enxergar as melhorias que podemos fazer”, avalia Robson.

Obter o ResponsibleSteel™ significa aprimorar o fornecimento, a produção, o uso e a reciclagem responsáveis de aço por meio do desenvolvimento de padrões, certificações e ferramentas relacionadas. “As empresas devem estar comprometidas com o diálogo aberto com todos os stakeholders e a colaboração com os melhores esquemas equivalentes, sempre que possível, para ajudar a alcançar essa missão”, diz a organização, em comunicado.

A CEO da ResponsibleSteel, Annie Heaton, comentou: “Estamos muito orgulhosos de ter a Aperam South America juntando-se a um número crescente de plantas industriais em todo o mundo que foram certificadas de acordo com o padrão ResponsibleSteel. É a segunda unidade da Aperam a ser certificada, sendo a Aperam Stainless Europe uma das primeiras a obter o ResponsibleSteel, em 2021.

Segundo Annie Heaton, é possível ver a determinação contínua da Aperam em mostrar liderança em cada região em que opera. “Produzido por EAFs e com mais de 4.000 trabalhadores e terceirizados, a Aperam South America trabalha para construir um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, que também visa retribuir à comunidade local. Apenas um exemplo é o plano de inclusão e diversidade liderado por voluntários que a empresa implementou para combater a discriminação e os estereótipos”, acrescentou.

Annie Heaton também disse: “A Aperam também criou a reserva biológica Oikos por meio da Fundação Aperam Acesita, que se tornou não apenas um próspero hotspot de biodiversidade, mas um importante centro de educação ambiental para a área, ajudando a preservar o habitat próximo para as gerações futuras e refletindo o compromisso do site com as pessoas e o planeta”.

O padrão de sustentabilidade para todo o processo de produção de aço conta com 12 princípios ambientais, sociais e de governança. São eles:

Liderança Corporativa; Sistemas de Gestão Social, Ambiental e de Governança; Saúde e Segurança Ocupacional e Comunitária; Direitos do Trabalho; Direitos Humanos; Engajamento e Comunicação com as Partes Interessadas; Comunidades Locais Mudanças climáticas e Emissões de Gases de Efeito Estufa; Ruído, Emissões, Efluentes e Resíduos; Recursos Hídricos; Biodiversidade; Descomissionamento e Encerramento de Operações.

Além da certificação ResponsibleSteel™, a Aperam South America, com sede em Timóteo (MG), é a primeira siderúrgica do segmento de aços planos especiais a obter o balanço carbono neutro nos escopos 1 e 2. Isso significa que a empresa remove da atmosfera, por meio de suas florestas e processos produtivos cada vez mais inovadores, a mesma quantidade de gases de efeito estufa que emite para produzir o Aço Verde Aperam.

A empresa também é a única em seu setor a utilizar 100% de carvão vegetal como combustível em seus alto-fornos, uma matéria-prima renovável produzida por sua unidade de BioEnergia, no Vale do Jequitinhonha. Nesta unidade são cultivados 76 mil hectares de eucalipto melhorado geneticamente e preservados cerca de 50 mil hectares de mata nativa.

Saiba mais sobre a produção sustentável da Aperam em: https://brasil.aperam.com/aperam-bioenergia-e-referencia-global-em-sustentabilidade-e-alta-performance-na-producao-de-carvao-vegetal/

SOBRE A APERAM SOUTH AMERICA

Primeira do mundo em seu segmento a obter o balanço carbono neutro, a Aperam South America é produtora integrada de Aços Planos Inoxidáveis, Elétricos e Especiais. É líder na América Latina em aços planos especiais e a única desse segmento, em todo o mundo, a utilizar apenas carvão vegetal como energia renovável e a conquistar a neutralidade de emissões de carbono.

Tem capacidade produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano na planta industrial de Timóteo, no Vale do Aço, e está presente também nas capitais São Paulo e Belo Horizonte, além dos municípios mineiros de Capelinha, Minas Novas, Itamarandiba, Veredinha e Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, onde mantém a subsidiária Aperam BioEnergia, sendo responsável pela geração de cerca de 3.200 empregos em Minas Gerais e uma receita de 1,516 bilhão de euros em 2021.

Além do aço inoxidável, a empresa também é produtora integrada de aço elétrico e aço carbono especial, sendo que todo o aço é verde, produzido com carvão vegetal obtido de suas florestas renováveis de eucalipto.

A sede da multinacional fica em Luxemburgo, país europeu vizinho à França e à Bélgica, onde estão outras cinco plantas industriais. Ao todo, são 30 escritórios em todo mundo. Anualmente, o Grupo do qual a Companhia faz parte produz 2,5 milhões de toneladas de placas de aço.

SOBRE A RESPONSIBLE STEEL

Lançado em 2015, o ResponsibleSteel™ é uma organização que estabelece padrões de desempenho em sustentabilidade e promove a certificação de empresas do setor do aço por meio de uma rede de organismos independentes. No mundo, conta com 130 membros e associados.

O objetivo é construir uma indústria siderúrgica sustentável, por meio de cooperação e comprometimento mútuo de empresas em todos os níveis da cadeia produtiva do aço, além de representantes da sociedade civil e outras partes interessadas.

O ResponsibleSteel™ fornece o fórum para essa abordagem de várias partes interessadas. Comprometidos com o diálogo aberto, desenvolvemos um padrão e um programa de certificação independente por meio de um processo que visa o alinhamento com os Códigos de Boas Práticas da ISEAL.