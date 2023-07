A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), realizou na manhã desta sexta-feira (21), a solenidade de posso do novo diretor-geral da autarquia, Mauro Sérgio Guimarães. O evento contou com a presença do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno, e prefeitos do colar metropolitano, deputados, representantes da sociedade e profissionais de imprensa.

Mauro Guimarães esteve presente na gestão anterior da ARMVA como chefe de gabinete. É graduado em Administração, pós graduação em Administração Mercadológica e mestrado em Administração profissional. Empresário há 27 anos no segmento de material esportivo e uniformes. Trabalhou por 10 anos como técnico de informática na Fundação São Francisco Xavier.

Em seu discurso, Mauro Guimarães reforçou a importância de uma atenção prioritária nas potencialidades da Região Metropolitana do Vale do Aço. “Estamos em uma região que tem diversos atrativos em potencial, e devemos ter um foco voltado para explorar essas potencialidades, principalmente no setor de turismo. Temos aqui na nossa região o Parque Estadual do Rio Doce que, é um potencial muito importante no turismo, além de outras demandas importantes para o crescimento da região”, disse Guimarães.

SOBRE A ARMVA

A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), é uma autarquia do Governo de Minas Gerais, atualmente vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Instituída pela lei Complementar N.º 122/2012, a Agência de Desenvolvimento da RMVA tem caráter técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação urbana, viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Entre as atribuições da ARMVA estão: Promover a implementação de planos, programas e projetos de investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; Elaborar e propor, em caráter continuado, estudos técnicos com objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os com os interesses do Estado e dos Municípios integrantes da RMVA; Articular-se com os Municípios integrantes da RMVA, com órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas, visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o cumprimento de funções públicas de interesse comum; Exercer poder de polícia administrativa, notadamente no tocante à regulação urbana metropolitana; Regular a expansão urbana na RMVA e outros.