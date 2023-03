Tiveram início os trabalhos de levantamento topográfico do bairro Petrópolis, em Timóteo. O serviço, viabilizado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA, servirá de base para a regularização fundiária do bairro, e também para a elaboração dos projetos de obras de infraestrutura urbana.

A iniciativa conta com um investimento de RS 135 mil reais e irá mapear cerca de 300 hectares para produzir uma ortofoto do bairro, modelo de elevação e medição de quadras e lotes. Os trabalhos deverão ser concluídos até maio deste ano e serão executados por empresa especializada.

MINAS REURB

A medição de quadras e lotes será utilizada pelo Minas Reurb para promover a regularização fundiária do bairro, desejo antigo dos moradores e da administração municipal.

O Minas Reurb é um projeto prioritário do Estado e tem como objetivo entregar títulos de propriedade aos moradores cadastrados e, dessa forma, garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana.

O gerente de Planejamento Metropolitano da Agência RMVA, Cauan Lana destaca que o levantamento é ponto muito importante e delicado de um projeto de regularização fundiária: “O levantamento é um trabalho de mapeamento do território do bairro que irá identificar o relevo, as ruas, as construções e medir os lotes com a precisão necessária para dar início ao processo de regularização fundiária.”, pontuou.

INFRAESTRUTURA URBANA

Em nota, a administração de Timóteo informou que antes mesmo da finalização dos trabalhos de regularização fundiária, irá promover estudos para a urbanização completa do bairro Petrópolis, o que engloba instalação de rede de água e esgotamento sanitário, drenagem pluvial, pavimentação e iluminação assegurando a qualidade e sustentabilidade urbana e ambiental daquela comunidade.

A Prefeitura de Timóteo ainda destacou que a regularização fundiária e efetiva urbanização do bairro Petrópolis garantirão dignidade e qualidade de vida para a população que vive naquela localidade desde os anos 80, beneficiando diretamente mais de 800 moradores da localidade.