Recentemente, o governo gastou um pouco mais de R$ 100 mil com a compra de um sofá (R$ 65 mil) e uma cama (R$ 42 mil). A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também tentou adquirir uma mesa no valor de R$ 200 mil com dinheiro público, mas foi “brecada” pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A informação foi publicada nesta sexta-feira (14) pela colunista Carla Araújo, do UOL.

De acordo com a jornalista, o argumento utilizado por integrantes da Casa Civil para vetar essa e outras compras foi a de que móveis com valores muito altos poderiam repercutir mal para o governo; o que de fato acabou acontecendo com o sofá e a cama que custaram mais de R$ 100 mil aos cofres públicos.

Ainda segundo a publicação, a relação entre a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes da terceira gestão do petista está “longe de ser harmoniosa”. Uma das queixas de Janja seria, por exemplo, o fato de não ter conseguido formalizar a estrutura do Gabinete de Assuntos Estratégicos em Políticas Públicas, onde ela atua.

Segundo o Pleno.News, atualmente, a primeira-dama tem trabalhado em uma sala no Palácio do Planalto próxima do gabinete de Lula, mas a falta de formalização de seu gabinete, cujo aval dependeria justamente de Rui Costa, estaria atrapalhando no desenvolvimento de políticas públicas.