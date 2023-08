A Aliança Municipal Espírita (AME), promove até o próximo sábado (26), na Comunidade Espírita Joanna De Ângelis (Ceja), no bairro Veneza, a 44ª Semana Espírita de Ipatinga. O evento conta com palestras diárias, a partir das 19h30 e no sábado a partir das 14h30, além da Arte Espírita, Evangelização Infantil e livraria espírita.

A Semana Espírita de Ipatinga tem como objetivo a divulgação da Doutrina Espírita através de palestras com base no Evangelho de Jesus Cristo e a interação dos vários participantes do movimento espírita contribuindo para um mundo melhor e uma sociedade mais humana.

Palestrantes espíritas de Ipatinga e Belo Horizonte, estarão presentes proferindo palestras com temas variados e com propostas para uma reforma íntima e espiritual sempre pautando o exercício da caridade.

A abertura dos trabalhos ocorre as 19h30 e no sábado (26) às 14h30, com apresentações artísticas. Nessa edição contaremos com nomes como o de Walteir Viveiros, Grace Abelha, Humberto, Arlinda Teixeira e do Grupo Lumiarte de Ipatinga, e Antônio Abreu, Juselma e Paulo Brumano de Belo Horizonte.

Serviço:

44ª Semana Espírita de Ipatinga

Local: Comunidade Espírita Joanna De Ângelis (Ceja)

Rua Blumenau, 445 – Veneza II em Ipatinga

Data: de 21 a 26 de agosto

Horário: 19h30 e no sábado às 14h30

Informações: 31 3823-1665 e 31 3616-2154