Em comemoração aos 50 anos de sua fundação, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) foi homenageada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Representantes da empresa e autoridades marcaram presença na reunião especial que celebrou a trajetória da companhia como vetor de desenvolvimento sustentável da região Leste de Minas Gerais. A cerimônia de homenagem ocorreu no Plenário da ALMG, na quinta-feira (17). O primeiro signatário para a realização da reunião foi o deputado Celinho Sintrocel (PCdoB).

Em seu discurso, Celinho parabenizou os trabalhadores e dirigentes da Cenibra por terem feito da empresa uma referência mundial na produção de celulose e grande fomentadora do progresso socioeconômico regional. “O forte desempenho produtivo e as bases sociais que sustentam a Cenibra tornam seguro afirmar que a empresa está pronta para enfrentar os próximos 50 anos”, afirmou.

O diretor-presidente Executivo da Cenibra, Takashi Nakajima, esteve na cerimônia para receber a placa de homenagem e agradeceu aos deputados pelo reconhecimento à importância da empresa para o Estado. “Em Minas Gerais, há muitos exemplos bem-sucedidos da colaboração entre brasileiros e japoneses, e os 50 anos da Cenibra são um exemplo disso”, disse.

Marcaram presença na solenidade o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe; o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Minas, Carlos Calazans; a representante do Consulado do Japão em Belo Horizonte, Yukari Hamada. Pela Cenibra, também compareceram o diretor Técnico, Industrial e Florestal, Júlio Tôrres, o diretor comercial, Jun Yoshino, e o assessor de Sustentabilidade, Sandro Santos.

O evento contou com apresentação musical de adolescentes e jovens do Projeto Luthier, iniciativa sociocultural apoiada pelo Instituto Cenibra.

SOBRE A CENIBRA

A Cenibra é um agente de transformação para dezenas de municípios, gerando emprego e renda, promovendo o desenvolvimento local, fomentando atividades socioculturais e proporcionando oportunidades para as comunidades vizinhas. Mais do que cultivar florestas e produzir celulose de qualidade, a Cenibra promove continuamente o desenvolvimento socioeconômico da área em que atua.

Ao longo dos anos, a Cenibra sempre demonstrou compromisso com a sustentabilidade, investindo em práticas de manejo florestal responsável e na preservação do meio ambiente. A empresa tem desempenhado um papel fundamental na conscientização sobre a importância da conservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que contribui para a economia mineira.