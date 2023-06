A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deliberou nesta quarta-feira (21), em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, para que as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz, poderão solicitar o licenciamento para operar o sinal 5G em vários municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço e entorno.

Em Ipatinga, o sinal já havia sido liberado desde 27 de março, e Coronel Fabriciano em 30 de maio deste ano.

A partir da próxima segunda-feira (26), as cidades de Santana do Paraíso, Timóteo, Jaguaraçu, Marliéria, Ipaba, Bugre, Belo Oriente e Naque, estarão aptas a receber o sinal.

Com a decisão, todos os 1.610 municípios que tinham previsão de serem liberados até o final do mês de junho passam a ter a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone, perfazendo o total de 141 milhões de brasileiros, o que corresponde a 66,4% da população do Brasil.

Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.

A decisão tomada pelo Gaispi segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a EAF já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.