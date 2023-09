A Aperam lança a Aperam Infinite, sua nova marca de sustentabilidade para todos os seus produtos premium com pegada quase zero de carbono. Essa nova linha de aços inoxidáveis apresenta uma redução de até 85% nas emissões de carbono se comparado à média da indústria, que é de 6 toneladas de CO2e, e uma diminuição de até 50% nas emissões se comparado aos produtos padrão do grupo.

A Aperam Infinite foi projetada tendo em mente clientes e usuários finais, como uma via rápida para ajudá-los a alcançar suas metas de redução das emissões de CO2, incluindo, no caso dos clientes, as emissões do escopo 3, que são as aquelas indiretas, impulsionando suas credenciais de sustentabilidade.

“A Aperam está posicionada de forma ímpar para fornecer aço inoxidável sustentável e de alta qualidade com a escala que o mundo necessita. Bem-vindo a um mundo infinito, cheio de oportunidades e possibilidades”, afirma Tim Di Maulo, CEO Aperam.

O nome “Infinite” foi escolhido porque o aço inoxidável é infinitamente reciclável, infinitamente aproveitável, infinitamente adaptável e porque, no final das contas, acreditamos que ele é infinitamente bom.

A Aperam Infinite inclui atualmente uma ampla variedade de tipos de aço, com a empresa planejando expandir gradualmente a linha de produtos e aumentar os volumes de produção. Na Europa, a Aperam Infinite é feita com até 98% de conteúdo de sucata. No Brasil, é usado biorredutor em 100% da nossa produção de aço.

Com a nova linha, a empresa oferece uma oportunidade para que os clientes usem mais materiais reciclados ao fazer seus produtos, graças ao processo de circuito fechado da Aperam. Ao estabelecer uma parceria com a empresa, eles podem maximizar o valor da sua sucata vendendo materiais com um alto grau de pureza e bem triados para a nossa divisão de reciclagem e materiais renováveis, abraçando assim um modelo completamente circular.

A Aperam é líder mundial na produção de aços inoxidáveis, magnéticos e especializados, conhecida pelo seu total compromisso com a sustentabilidade e a meta de contribuir para a neutralidade global de carbono até 2050. A integração da ELG, uma empresa líder no setor de reciclagem em 2021, foi fundamental para transformar seus negócios na Europa. Hoje, a Aperam se destaca como a única produtora totalmente integrada de aço inoxidável e capaz de reciclar grandes volumes de materiais de sucata de alta qualidade sem comprometer a qualidade. E é o único ator realmente inserido na economia circular e ativo na transformação da indústria de aços inoxidáveis.