Morreu, na manhã desta segunda-feira (7), aos 83 anos, a atriz Aracy Balabanian. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na zona sul no Rio de Janeiro. A atriz veterana, foi diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado.

Com mais de meio século de carreira, a artista ficou marcada por seus papéis em novelas e outras produções da TV Globo, como as personagens Cassandra, em “Sai de Baixo”, e Dona Armênia, em “Rainha da Sucata”.

Aracy nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 22 de fevereiro de 1940. Filha de imigrantes armênios, ela se apaixonou pelo teatro e decidiu ser atriz ao ser levada pelas irmãs mais velhas, quando já morava em São Paulo, para assistir uma peça do dramaturgo Carlo Godoni.

“Eu chorei muito. Estava emocionada porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já perceber que ia ter muitas dificuldades”, disse Aracy em depoimento ao Memória Globo.

Ela relembrava que seu pai era contra a escolha de ser atriz: “Comecei em uma época em que não era bonito fazer televisão, nem teatro”.

Aos 14 anos, estudando no Colégio Bandeirantes, na capital paulista, ela assistiu uma palestra do dramaturgo Augusto Boal, que a convidou a fazer um teste para o Teatro Paulista do Estudante. Ela passou e seu primeiro trabalho foi a peça “Almanjarra”.

Ao terminar o colégio, ela entrou para a Universidade de São Paulo (USP) onde estudou simultaneamente na Escola de Arte Dramática (EAD) e no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), que não chegou a concluir.

CARREIRA NA TELEVISÃO

Após participar de alguns espetáculos do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), ela participou de uma adaptação da tragédia grega de Sófocles, “Antígona”, em um teleteatro da TV Tupi. Ali começou sua carreira na televisão, que durou mais de 50 anos e passou por mais de 30 novelas.

A primeira foi entre o final de 1964 e início de 1965, na TV Record: “Marcados pelo Amor”, escrita por Walther Negrão e Roberto Freire. Em 1968, fez a novela “Antônio Maria”, na qual fez par romântico com o ator Sérgio Cardoso. Ela contava que foi esse papel que fez seu pai aceitar sua escolha de carreira.

Em 1973, viveu Gabriela e contracenava com os bonecos personagens do infantil “Vila Sésamo”.

Foram incontáveis novelas e outras produções ao longo dos anos 1970 e 1980, mas foi nos anos 1990 que viveu seus maiores sucessos.

“RAINHA DA SUCATA”

Em 1990, Aracy Balabanian ganhou do escritor Silvio de Abreu o papel de “dona Armênia”, em “Rainha da Sucata” – trama cujo tema principal era “a oposição entre os novos-ricos e a elite paulista decadente”.

A personagem, com referência à ascendência da própria atriz, era uma armênia rabugenta que morava no Brasil há muitos anos e mãe superprotetora dos filhos Gera, Gino e Gerson.

“SAI DE BAIXO”

Em 1996, ela vive outro de seus maiores sucessos como Cassandra, uma das moradoras do 6º andar de um edifício residencial no centro de São Paulo com vista para o Largo do Arouche, em “Sai de Baixo”.

Contracenando com Miguel Falabella, Marisa Orth, Claudia Jimenez, Luis Gustavo e outros, Aracy participou das oito temporadas da sitcom de sucesso da TV Globo, que era gravada no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.

