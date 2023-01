A Assessoria Jurídica da Cenibra conquistou o Certificado Departamento Jurídico 4.0. A premiação realizada pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) é inédita e reconhece os departamentos jurídicos que tem o propósito de conectar o universo jurídico com a tecnologia e inovação.

Para obter a certificação, a Assessoria Jurídica da Cenibra evidenciou em sua rotina, práticas de um jurídico moderno e alinhado a uma nova forma de advogar, pautada na simplicidade, agilidade e parceira do negócio. Além de comprovar o equilíbrio em quatro grandes pilares: Inovação Jurídica, Eficiência Jurídica, Gestão de Pessoas e Jurídico Parceiro de Negócios.

Ter uma equipe focada, inclusiva e um ambiente de trabalho saudável, foram fatores determinantes para a conquista do reconhecimento. Além da automatização dos processos, evidenciados por indicadores e metas, parcerias com startups jurídicas que utilizam a tecnologia (lawtechs), escritórios jurídicos (legaltechs) e ferramentas de gestão que integram a Assessoria aos demais setores da Cenibra.

Para o assessor Jurídico Felipe Lannes, a certificação é relevante, pois a AB2L é a maior associação de inovação jurídica do Brasil. “Ter a Assessoria Jurídica reconhecida consolida a posição de destaque da Cenibra dentre as organizações que são referência na eficiência dos processos jurídicos”, ressaltou.

A AB2L é uma instituição com mais de 600 associados, que tem como propósito colaborar para a transformação do direito no Brasil, por meio das duas frentes de atuação: organizar, fomentar e educar o mercado, bem como promover um ambiente favorável à inovação.

EMPRESA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra, opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente, com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa maneja uma área total de 254 mil hectares em 54 municípios.