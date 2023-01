O ator Jeremy Renner, intérprete do Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), teve parte do corpo esmagado no acidente com um limpador de neve que aconteceu no último domingo (1º).

Embora detalhes de seus ferimentos não tenham sido revelados pelos médicos, uma gravação obtida pelo site TMZ, da chamada de emergência para socorrer o astro, revelou detalhes do estrago.

Na ligação, foi informado que ele tinha um sangramento intenso na cabeça e outros ferimentos desconhecidos. “Ele foi completamente esmagado”, disse a pessoa.

Ainda segundo a publicação, foi relatado que Renner estava com o lado direito do peito afundado e a parte superior do tronco esmagada.

Ele foi atropelado por um limpador de neve que pesa 6,5 toneladas, o equivalente a mais de três carros, segundo autoridade local de Reno, cidade do estado de Nevada onde mora. O limpador capotou em sua direção, enquanto ele ajudava uma pessoa a desatolar um carro da neve. O acidente aconteceu em uma estrada próxima a sua residência, e após ser socorrido ele precisou passar por duas cirurgias – no tórax e na perna.

Na noite de terça-feira (3), Jeremy publicou no Instagram uma foto em que aparece no hospital, cheio de hematomas, para agradecer as mensagens de apoio.

“Obrigado a todos por suas palavras gentis. Estou quebrado demais para digitar. Mas envio amor a todo”, escreveu o ator na publicação.