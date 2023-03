O Jornal Nacional perdeu quase metade do seu público nas últimas duas décadas. Em 2004, o noticiário, que tinha William Bonner e Fátima Bernardes no comando, registrava média de 39,8 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Agora, o jornal mantém a média de 23,5 pontos de audiência. Os dados foram divulgados pelo portal Notícias da TV.

Os números significam uma perda de 41% dos telespectadores que acompanhavam as notícias no horário nobre da Globo. A maior queda registrada foi no Distrito Federal. No últimos 20 anos, a atração caiu de 32,6 pontos no Ibope para 22,7 pontos.

Além da Grande São Paulo, o Jornal Nacional também registrou perda de audiência em outras cinco capitais desde 2018: Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Apesar da queda, este não é o pior momento da história do telejornal comandado por Bonner. Em 2015, quando bateu de frente com o fenômeno Os Dez Mandamentos na Record, a atração fechou o ano com 23,8 pontos de média e 36,4% de share, marca mais baixa de todos os tempos.

Ao comparar os dados do início dos anos 2000 com os de agora, é necessário levar em consideração que a TV aberta perdeu parte de sua audiência em proporção de televisores ligados por causa da concorrência com a TV por assinatura.