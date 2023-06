Os músicos da equipe do cantor Roberto Carlos passaram por um susto na manhã desta segunda-feira (26), após o avião em que eles estavam, bater contra um pássaro, na capital goiana. O incidente foi confirmado pelo Aeroporto Internacional de Goiânia. Foi necessário um pouso da aeronave e o voo foi cancelado.

De acordo com a assessoria de imprensa do aeroporto, o retorno do voo é um procedimento operacional padrão e não é considerado um pouso de emergência.

Os músicos se apresentaram junto ao cantor Roberto Carlos, na noite desse domingo (25), na Romaria do Divini Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia.

Veja a nota do Aeroporto Internacional de Goiânia:

“O Aeroporto Internacional de Goiânia informa que, na manhã desta segunda-feira, 26, por volta das 8h45, durante procedimento de decolagem, um aeronave colidiu com um pássaro (ocorrência conhecida pelo termo técnico BirdStrike). Devido à colisão, foi necessário o retorno da aeronave e o voo foi cancelado. A concessionária reforça que este é um procedimento operacional padrão, ratificando seu empenho na segurança da operação aeroportuária”.

Com informações do site TNH1