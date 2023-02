A Azul anunciou na semana passada, novos voos partindo de Belo Horizonte (BH Airport) com destino a Curaçao, no Caribe, Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, além de ligações regionais com as cidades mineiras de Araxá, Divinópolis e São João del Rei. O anúncio foi realizado na última quinta-feira (26) em Belo Horizonte, em encontro de Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais e Aeroportuárias da Azul, com Romeu Zema, governador, Herlichy Bastos, diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport, e Andre Rojer, gerente Latino América de Curaçao.

De acordo com a companhia, o BH Airport – único aeroporto internacional do Estado – passará a contar com um voo semanal da Azul para Curaçao e três voos semanais para Fort Lauderdale ainda no primeiro semestre de 2023, bem como ligações diárias da capital mineira para Araxá e de Campinas para Divinópolis. No segundo semestre, a Azul oferecerá também dois voos semanais do BH Airport para Orlando e dois voos semanais para São João del Rei, cidade histórica com arquitetura colonial localizada a apenas 11km da conhecida internacionalmente Tiradentes.

As datas de início das vendas dos bilhetes e os dias de estreia das novas operações internacionais e regionais serão divulgadas em breve pela Azul.

“Graças a um acordo com o Governo de Minas Gerais, que acredita no transporte aéreo como um serviço essencial para o desenvolvimento do Estado, estamos anunciando aqui uma expansão histórica de nossas operações na região. Com estes voos, Minas Gerais passa a ter ainda mais visibilidade dentro de nossa malha, provendo a conectividade de Clientes e negócios com os mais altos padrões de segurança e qualidade operacional da aviação comercial brasileira”, afirma Fábio Campos. “Estamos contentes em ver a maior companhia aérea em destinos atendidos no Brasil também conquistando esse título em Belo Horizonte e região. Estamos cada vez mais próximos de alcançar nossa meta de atender a 200 destinos no Brasil”, completou.

“A maior disponibilidade de voos e de rotas conectados a partir de Minas Gerais contribui para acelerar novos negócios no estado. Além disso, é fundamental para potencializar o turismo, ao facilitar o acesso de visitantes nacionais e internacionais às cidades mineiras. No último ano, Minas foi o segundo destino mais procurado por turistas no Brasil e a facilidade de voos para o estado irá colaborar para manter o crescimento do setor”, disse Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

A expansão da conectividade de Minas Gerais com o Brasil e o mercado global sempre foi prioridade no BH Airport. “Temos uma alta demanda pelos voos, sobretudo internacionais e estamos sempre em contato com as empresas aéreas. Hoje é um dia de celebração pelo anúncio do voo para Curaçao e o retorno dos voos para os Estados Unidos. Além disso, as operações para o interior de Minas seguem sendo um sucesso e é um enorme ganho passar a contar com as ligações para Araxá e São João del Rei. Esperamos fortalecer ainda mais essa parceria com a Azul e lançar novos voos ao longo deste ano”, destaca Herlichy Bastos, diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport.

“Com uma frota diversa como a da Azul, conseguimos atender importantes mercados e levar a eles um produto reconhecido pela sua excelência e qualidade. Fort Lauderdale e Orlando já são destinos consolidados na malha da Azul em voos que partem de outros aeroportos, como Viracopos (SP), Belém, Manaus e Recife. Acreditamos no potencial do mercado mineiro e, apostamos também, no sucesso do voo para Curaçao, uma novidade na malha da Azul”, finalizou Fábio Campos.

Com as três novas adições, a Azul passará a operar em 14 cidades de Minas Gerais, que hoje já opera regularmente em Belo Horizonte, Uberaba, Juiz de Fora – Zona da Mata, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia, Governador Valadares, Patos de Minas, Varginha, Paracatu e Téofilo Otoni. Somente no BH Airport, a companhia conta com 95 voos diários em média para quase 50 destinos no Brasil e no Exterior.

CURAÇAO: SINTA VOCÊ MESMO

Com mais de 50 nacionalidades convivendo entre seus 150 mil habitantes, Curaçao é diversa na composição de sua população e atrações. A peculiaridade da ilha a torna muito original perante outras da região. Quem chega identifica-se bastante com a hospitalidade e seu povo acolhedor. Todos muito “dushi” (que significa querido em papiamento, idioma oficial).

A ensolarada Curaçao está localizada no mar do Caribe onde também estão outras ilhas que faziam parte das Antilhas Holandesas e distante 60km da costa da Venezuela. A capital Willemstad, eleita Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, possui autênticos prédios de arquitetura dos Países Baixos, criando um perfeito equilíbrio entre a atmosfera europeia e o clima tropical. A estrutura do recente país, independente desde 2010, é digna de receber turistas do mundo todo. O clima é convidativo e mesmo quando há chuva, a quantidade é baixíssima.

“Tivemos uma excelente recuperação das atividades turísticas e encerramos 2022 com um crescimento de 106% em relação a 2019. A ilha se preparou para a retomada e hoje podemos afirmar através dos números que a decisão de manter a presença no mercado Brasileiro foi muito assertiva e o voo direto é sem dúvida uma resposta rápida e positiva deste mercado para Curaçao”, afirma Ruisandro Cijntje, ministro de Desenvolvimento Econômico de Curaçao.

Com o novo voo a partir do BH Airport, as opções se tornarão muito mais cômodas aos Clientes que desejam passar férias no Caribe, sendo que aqueles originários de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e Vitória farão conexões de, no máximo, 1h30 terminal mineiro. Além disso, viajarão para este novo destino em nossas aeronaves Airbus A320, com maior conforto a bordo e serviço de bordo gratuito e a vontade e equipados com TV ao vivo e internet grátis.