A Cemig intensificou os trabalhos de manutenção e obras no sistema elétrico do bairro Horto, em Ipatinga. Desde a última quinta-feira, a empresa está realizando mais uma etapa dos serviços de modernização de energia do Horto, com substituição dos cabos de média tensão por uma rede nova mais robusta e moderna. A empresa está investindo mais de R$ 1,5 milhão com o propósito de otimizar o fornecimento de energia no bairro.

A fim de que os serviços possam ser executados com segurança, a Cemig elaborou um programa de interrupção do fornecimento de energia por ruas a fim de que os clientes residenciais da Cemig e as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades sem comprometer a rotina desses estabelecimentos. O comunicado foi feito nas duas semanas que antecederam o início das obras, bem como a convocação de clientes não cadastrados a se inscreverem nos canais de atendimento da empresa.

A Companhia vem reforçando a necessidade de os clientes atualizarem os seus dados para recebimento de avisos sobre desligamentos para obras de manutenção preventiva do sistema elétrico por SMS ou e-mail.

Para a segurança do cliente, a Cemig recomenda que, enquanto for mantida a interrupção do fornecimento, caso seja necessária a manutenção na instalação elétrica interna da residência, seja desligada antes a chave geral (disjuntor), pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Completam o pacote de serviços de infraestrutura urbana realizados mais recentemente no Horto a revitalização do sistema de saneamento básico e recapeamento asfáltico em todo bairro.

SANEAMENTO

O Horto está entre os bairros contemplados com a ampliação das redes para coleta de esgoto integrada à Estação de Tratamento de Esgoto. Ao todo, três obras estão sendo realizadas em Ipatinga. Orçadas em R$ 13,5 milhões, as estruturas de saneamento vão beneficiar diretamente 60 mil habitantes.

O custeio das obras é fruto de uma ação compensatória da Fundação Renova. “No processo de implementação, a organização já repassou mais de 60% dos recursos ao município, por meio do BDMG – o trecho do bairro Limoeiro, por exemplo, já está concluído”, informa a especialista em Saneamento Ambiental da Fundação Renova, Cynthia Franco Andrade. Ao ser entregue, o sistema terá 7,7 quilômetros de extensão e capacidade de vazão de 15,5 litros por segundo.

As obras em Ipatinga fazem parte de um pacote de investimentos no Vale do Aço para o tratamento e coleta de esgoto e destinação de resíduos sólidos em implementação ou implementadas pela Fundação Renova.

Ao todo, estão sendo investidos aproximadamente R$ 68 milhões em empreendimentos que irão beneficiar cerca de 315 mil pessoas em nove localidades do Vale do Aço. A iniciativa irá contribuir para a melhoria da qualidade da água do rio Doce.

As obras na região do Vale do Aço estão incluídas no processo compensatório da Fundação Renova que disponibiliza cerca de R$ 742 milhões para projetos de saneamento. São R$ 619 milhões para ações de tratamento e esgotamento sanitário e R$ 123 milhões para disposição adequada de resíduos sólidos urbanos em 39 municípios da bacia do rio Doce. Até o momento, foram concluídos nove Sistemas de Esgotamento Sanitários em seis municípios, e há um total de 18 obras em andamento.

PAVIMENTAÇÃO

Recentemente, o bairro Horto recebeu obras de recuperação asfáltica. A reestruturação das vias envolveu escavação, recomposição da base, impermeabilização com emulsão de asfalto e aplicação do novo pavimento com massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), além da drenagem pluvial em alguns pontos, segundo informação da assessoria do governo municipal. Trabalhos de pintura de sinalização das vias e adequação de sarjetas também foram feitos no Horto.