O Banco de Alimentos Gemina Alves Linhares, de Ipatinga, tem se destacado como uma referência no auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social no município. De acordo com o último levantamento realizado pela Seção de Segurança Alimentar da prefeitura, a instituição arrecadou, apenas este ano, quase 200 toneladas de mantimentos, beneficiando mais de 240 famílias cadastradas nos Cras, Creas e Unidades de Saúde. Além disso, foram atendidas 37 entidades socioassistenciais.

Com instalações no bairro Parque das Águas, o Banco de Alimentos estabelece parcerias com estabelecimentos do setor supermercadista e de hortifrutigranjeiros, arrecadando produtos que não atendem mais aos padrões de comercialização, mas que ainda são aproveitáveis e não apresentam restrições para o consumo. Essa iniciativa tem permitido a canalização de alimentos excedentes para as famílias que mais precisam.

O prefeito Gustavo Nunes ressalta que o Banco de Alimentos é a materialização de uma importante política pública, atuando como uma ponte entre doadores e beneficiários. Ele destaca a relevância das parcerias na doação de alimentos para reduzir a vulnerabilidade social em Ipatinga. “O programa tem sido de extrema importância para o município e para as pessoas assistidas, e contar com a participação da sociedade e dos estabelecimentos comerciais enaltece ainda mais esse ato de solidariedade”, comenta.

RETOMADA

Desde a retomada de suas atividades, em 2021, o Banco de Alimentos de Ipatinga já cadastrou mais de 40 instituições, que recebem diariamente as sobras recolhidas nas empresas parceiras. A unidade trabalha com o princípio de 100% de reaproveitamento dos materiais, garantindo o complemento das refeições com quantidade e qualidade nutricional através da seleção, higienização e desinfecção das sobras.

O Banco de Alimentos Gemina Alves Linhares continua empenhado em promover o acesso a alimentos de qualidade para as famílias em situação de vulnerabilidade social em Ipatinga. A colaboração da comunidade e dos estabelecimentos comerciais é fundamental para o sucesso dessa iniciativa, e todos são convidados a se unir a essa nobre causa.

O Banco de Alimentos adquiriu também um caminhão de carga que é utilizado para o recolhimento de mantimentos doados, servindo também para o transporte aos locais a que são destinados.