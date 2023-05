Tartalete com recheio de pernil desfiado e catupiry, pastel de angu com recheio de pernil ao molho, espetinho de jiló com calabresa e bacon empanados na farinha de mandioca amarela, e o tema: “Coloque uma estufa em minha mesa”, do Bar Galpão, em Ipatinga, foi o campeão da 16ª edição do Comida di Buteco no Vale do Aço. Além do petisco, o Bar Galpão levou nota máxima em atendimento, higiene e temperatura da bebida, os quesitos de avaliação do concurso. O resultado foi divulgado na noite dessa quarta-feira (10).

Essa é a oitava vez que o Bar Galpão recebe o título de campeão no Vale do Aço, sendo o boteco com mais títulos de primeiro lugar, em todo Brasil. “O botequeiro costuma ficar namorando a estufa que fica no balcão, então ter uma estufa na própria mesa, é melhor ainda. Essa foi a inspiração para o prato deste ano” afirmou José Wilson, proprietário do bar.

“Eu não poderia deixar de falar de toda minha família e equipe que se dedicaram incansavelmente durante os dias do concurso para absorver toda a demanda e oferecer o melhor atendimento possível. Este trabalho em equipe é o responsável pelo nosso resultado”, acrescentou José Wilson.

SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR

Participante pela segunda vez do concurso, o bar Coronel Beer levou o título de vice-campeão desta edição. “Eu jamais esperava esse título, é inacreditável, estou muito feliz! Minha história com o Coronel Beer surgiu após um diagnóstico de saúde que fez com que eu me afastasse da minha profissão e passasse a apoiar o boteco. Hoje eu peguei amor por tudo o que faço ali.”, disse Nayara Soares.

Já o Bar do Paulinho conquistou o terceiro lugar do concurso. Com o petisco “Contrafilé mágico: o segredo das ervas”, Mirtes Fernandes recebeu o público com um delicioso contrafilé picado ao molho de ervas, pão de sal, batata frita e maionese de ervas.

DESAFIOS SEARA E FRONTERA

A Seara e a Frontera, patrocinadoras do Comida di Buteco, promoveram uma ação exclusiva, paralela à eleição do concurso, convidando os bares a criarem um petisco com os ingredientes das marcas. Os aperitivos foram avaliados pelos jurados desta edição, sendo o bar Galpão campeão dos dois desafios. O desafio Seara também premiou os bares Caladinho e Tulipas com o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

ETAPA NACIONAL

Após o encerramento dos 25 circuitos deste ano, os botecos campeões serão visitados por um júri extra e, em julho, conheceremos o melhor boteco do Brasil.