Neste mês, a Biblioteca Central de Ideias (BCI) do Instituto Usiminas, em Ipatinga, completa 18 anos. Como parte das comemorações, o espaço ganhará “cara nova” e, portanto, permanecerá fechado para reformas até a véspera de seu aniversário. Nesse período, no entanto, os serviços de renovação e devolução seguem ativos. Para devolver exemplares, o leitor pode requisitar o serviço de delivery ou fazer a devolução presencialmente. Já as renovações, devem ser solicitadas via e-mail, pelo bibliotecacentraldeideias@usiminas.com.

No dia 28 de abril, a BCI reabre com um visual repaginado e novidades em seu acervo, além de uma celebração especial com espetáculos de artes cênicas e oficinas de arte. A Biblioteca é gerida pelo Instituto Usiminas com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 212835).

Fundada em 2005, a Biblioteca Central de Ideias é uma iniciativa que reforça a atuação social da Usiminas pautada pela formação. Por meio do estímulo continuado à leitura, o espaço busca fortalecer iniciativas para assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem para todos, consolidando o compromisso da companhia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas (ONU).