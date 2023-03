O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou hoje (27), durante participação ao vivo no programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, que vai voltar ao Brasil na próxima quinta-feira (30), pela manhã. O político está fora do país desde dezembro de 2022, depois de perder a eleição.

“No momento, estou sem mandato, obviamente, mas não estou aposentado”, disse o ex-presidente. “Então, vamos ver com o nosso partido, que tem praticamente 20% das cadeiras da Câmara e do Senado, e vamos ver qual é a nossa estratégia não pelo partido, mas pelo país, sobre como podemos nos apresentar melhor ao Brasil”.

Segundo a Revista Oeste, o Partido Liberal (PL) já havia adiantado a volta do ex-presidente, por meio de nota. Os bilhetes aéreos já foram emitidos, e a previsão é que o ex-presidente pegue um voo comercial às 21h55 em Orlando, em 29 de março, e chegue à capital federal às 7h15 do dia seguinte.

Bolsonaro disse que o objetivo, agora, é de retomar as atividades no Brasil. O retorno dele coincide com a ausência de Lula, que estará na China na data.