O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma doação de R$ 100 mil para a viúva do policial militar da Rota, Patrick Bastos Reis, que foi assassinado a tiros no final do mês passado, no Guarujá, litoral Sul de São Paulo. A informação foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

“Parabéns ao Presidente Jair Bolsonaro pela iniciativa de doar R$ 100 mil para a viúva do Soldado PMESP da Rota Patrick Bastos Reis, assassinado na operação na Baixada Santista no dia 27 de julho“, escreveu Flávio Bolsonaro.

Após o assassinato do policial, a Polícia Militar de São Paulo deflagrou a Operação Escudo, que começou pelo Guarujá e se estendeu ao município de Santos.

Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, aponta que, desde o início da Operação Escudo, logo após o assassinato do PM, até o dia 7 de agosto, 246 pessoas foram presas, 16 pessoas foram mortas, e mais de 720 quilos de drogas foram apreendidos pelas polícias Civil e Militar.