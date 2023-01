O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um gasto menor com cartão corporativo que os ex-presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff. Os números, que são da Secretaria-Geral da Presidência da República, foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação pela agência de dados Fiquem Sabendo.

Durante seus quatro anos como chefe do Executivo, Bolsonaro utilizou R$ 27.621.657,23 do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPFG), conhecido popularmente como cartão corporativo. Corrigido pela inflação, o valor é de R$ 32.659.369,02.

A quantia é mais de R$ 15 milhões inferior aos gastos efetuados durante o segundo governo de Lula, entre 2007 e 2010, que somaram R$ 47.943.615,34 com o valor corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No primeiro governo do petista, entre 2003 e 2006, o montante foi ainda maior: R$ 59.075.679,77.

As despesas do cartão corporativo na gestão Bolsonaro também foram menores que o primeiro governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). De acordo com os números divulgados pela Secretaria-Geral da Presidência, a “fatura” entre 2011 e 2014 ficou em R$ 42.359.819,13.

Confira os gastos com cartão corporativo nos últimos seis governos, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anual:

Primeiro governo de Lula – R$59.075.679,77

Segundo governo de Lula – R$47.943.615,34

Primeiro governo de Dilma – R$42.359.819,13

Segundo governo de Dilma – R$10.212.647,25

Michel Temer – R$15.270.257,50

Jair Bolsonaro – R$32.659.369,02

Com informações do Pleno.News