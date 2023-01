O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá que se submeter a um novo procedimento cirúrgico quando voltar ao Brasil, de acordo com o médico Antônio Luiz Macedo, que o acompanha desde a facada sofrida na campanha de 2018, em Juiz de Fora. Essa operação pode ser motivo para que a volta de Bolsonaro dos Estados Unidos seja antecipada.

Essa nova cirurgia, que será realizada ainda em decorrência das sequelas do atentado, não pode ocorrer nos EUA em razão dos altos custos.

Nos dias 9 e 10 deste mês, Bolsonaro esteve internado nos EUA por conta de uma obstrução intestinal, consequência da facada e das cinco respectivas cirurgias já realizadas.

“Eu vim [aos EUA] para ficar até o final do mês [janeiro], mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam”, disse o ex-presidente à CNN Brasil.

Bolsonaro já passou por seis cirurgias desde que foi alvo de um atentado à faca, cometido por Adélio Bispo de Oliveira, em setembro de 2018, pouco antes do primeiro turno das eleições.

