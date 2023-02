O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) disponibilizou, na tarde de ontem (21), atualização sobre a operação da Equipe Multidisciplinar Brasileira no atendimento às vítimas de terremoto na Turquia.

A segunda-feira (20) foi o décimo dia em campo dos bombeiros militares mineiros naquele país. A equipe realizou vistorias em edificações atingidas nas proximidades de Hatay, no Sul da Turquia.

Por volta das 20h (horário local), um novo tremor – 6,4 na escala Richter – foi registrado. Os bombeiros militares, então, se mobilizaram para atendimento à população, principalmente no distrito de Samdamag, a 30 quilômetros de Hatay e a 30 quilômetros da Síria.

Edifícios que já estavam parcialmente prejudicados pelo primeiro sismo acabaram cedendo de vez, o que provocou a obstrução de vias. De acordo com a Afad (Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres), foram registrados 200 feridos e três mortes.

Ao todo, nove sítios foram verificados pela equipe brasileira. Mais tarde, por volta das 21h, a equipe foi direcionada para evacuação de um hospital no epicentro do último abalo (Samdamag). Infelizmente, não foram constatadas vítimas vivas nesta ocorrência.

Conforme nota divulgada pelo CBMMG por meio de sua Sala de Imprensa, a cidade turca está praticamente vazia. Autoridades locais confirmam que, em maioria, os moradores foram retirados, o que fundamenta registro considerado baixo de óbitos e feridos. Permanecem em Samdamag diversas equipes de resgate do país e também forte presença do Exército turco. As equipes internacionais, por outro lado, já foram desmobilizadas.

Vale ressaltar que é a Defesa Civil Nacional da Turquia o órgão responsável por gerenciar empenhos emergenciais das equipes de apoio vindas de outros países.

EQUIPE

