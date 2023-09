O prédio da Câmara Municipal de Ipatinga, localizado na Praça dos Três Poderes, no Centro de Ipatinga, tornou-se um ponto de preocupação devido às evidentes condições precárias de sua estrutura. Escoras temporárias foram instaladas como medida emergencial, garantindo a segurança imediata de quem transita pelo local. Um projeto aprovado pelos vereadores prevê o repasse de R$ 30 milhões para reforma estrutural do edifício.

A reforma não se limitará apenas à renovação da sua estrutura interna, pretende ainda garantir a segurança de servidores e população, uma vez que a estrutura está amparada temporariamente por escoras.

REVITALIZAÇÃO

A intervenção será viabilizada após a aprovação do Projeto de Lei nº 191/23, de autoria do Poder Executivo, que contempla a aquisição de até R$ 30 milhões voltados para a obra, que pode contar ainda com a construção de um teatro municipal, com 400 lugares, prometendo transformar o local em um centro cultural para a cidade.

A engenheira Shirley Mello, servidora da Câmara, esclareceu que o projeto ainda está em fase de formulação, mas que a execução das obras terá início imediatamente após sua conclusão. “O projeto prevê a recuperação das estruturas danificadas e a finalização da obra inacabada, desde a construção da edificação, há mais de 20 anos”, destacou.

Entre as intervenções planejadas, estão a recuperação integral da estrutura, o desenvolvimento de um novo projeto arquitetônico, a impermeabilização das lajes e a remodelação da fachada. Também estão previstos trabalhos nos sistemas hidráulico, elétrico e de esgotamento sanitário.

O projeto ainda tem uma forte preocupação com a acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD) e medidas de segurança em caso de emergência, como protocolos detalhados para situações de incêndio.

Em uma entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara, Ley do Trânsito, ressaltou a importância dessa reforma para a cidade de Ipatinga. “Não se trata apenas de revitalizar um prédio, mas de transformá-lo em um verdadeiro espaço de cultura e interação para nossa comunidade. Além disso, a segurança de nossos servidores e de todos que frequentam a Câmara é primordial”, afirmou.