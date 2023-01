A campanha SOS Chuvas 2023 já chegou a 126 municípios mineiros. O objetivo da iniciativa, que é uma parceria entre a filial mineira da Cruz Vermelha e o Serviço Social Autônomo (Servas), é auxiliar a população mais vulnerável em cidades que tiveram ocorrências provocadas pelas chuvas.

Para ajudar com qualquer valor, basta fazer um Pix para a chave pix@cvbmg.org.br. No aplicativo do banco, aparecerá o nome da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Minas Gerais. O dinheiro é transferido direto para a conta da SOS Chuvas.

A quantia vai abastecer os cartões humanitários que serão distribuídos nas cidades atingidas pelas chuvas. Eles têm duas modalidades de crédito: o cartão alimentação, para a compra de alimentos, materiais de limpeza e higiene, e o cartão construção, para adquirir telhas e outros materiais para reparo ou reconstrução de imóveis danificados.

De acordo com a entidade, o cartão dá autonomia para a família decidir o que precisa comprar, movimenta o comércio local – já impactado pela perda de poder aquisitivo dos clientes. Além disso, o custo do envio dos cartões é menor, por não exigir uma logística complexa, e a entrega é mais rápida.

Na edição anterior, foi possível distribuir 5.044 cartões que impactaram e deram autonomia a aproximadamente 25 mil pessoas.

Segundo os últimos dados do Servas, de 06/01, também já foram entregues 2.342 cestas básicas, 1.270 kits de higiene, 859 colchões, 777 kits dormitório, 556 kits de limpeza, além de 670 telhas e 25 lonas.

A campanha SOS Chuvas 2023 tem apoio do Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

PERÍODO CHUVOSO

De acordo com o último boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, desta terça-feira (10/01), já são 131 municípios em situação de emergência após situações de anormalidade relacionadas às chuvas. De setembro até agora, 10.816 pessoas ficaram desalojadas, 1.974 desabrigadas, e 20 pessoas morreram.