A cantora Simaria, que fez dupla com a cantora Simone, deu um soco no apresentador Fábio Porchat, em programa ao vivo, durante a estreia da nova temporada de “Que História É Essa, Porchat?” no canal GNT, na noite dessa terça-feira (14).

Segundo o portal da Revista Oeste, ao ser chamada para falar sobre uma história curiosa de sua vida. Simaria citou um benzedeiro que lhe causou desconforto.

O homem teria dito que “um morto” a acompanhava. A cantora, então, tentou demonstrar com Porchat o que o religioso fez com ela. “Havia um segurança do meu lado, e o benzedeiro começou ‘pá, pá, pá’”, contou a artista, ao empurrar a cabeça do apresentador para baixo e o puxar bruscamente pelas axilas para cima dela. “O que é isso?”, disse Porchat surpreso. Ambos se desequilibraram.

“Mas é assim mesmo?”, perguntou o apresentador, visivelmente constrangido. Simaria disse que sim, e Porchat comentou: “O benzedeiro te bateu. Isso é espancamento”. Em outro momento da atração, Simaria socou a barriga do humorista, que soltou um grito.

Em agosto de 2022, Simone e Simaria anunciaram a separação da carreira musical. O fim da dupla era temporário, mas acabou se tornou permanente. As irmãs protagonizaram diversas discussões públicas e os desentendimentos entre elas se tornaram insuperáveis.