Dentro da estratégia de crescimento e otimização da qualidade do produto jornalístico oferecido aos seus leitores, o portal Carta de Notícias iniciou 2023 utilizando os serviços de hospedagem da Onex do Brasil, um dos maiores data centers de Minas Gerais.

Já os novos recursos de site responsivo implementados no portal, estão sendo executados pela da DG Company, responsável desde 2015 pelo lay-out do Carta de Notícias.

Soma-se a esse programa de expansão mais uma parceira, a Tríade – a mais nova empresa de ISP da Região Metropolitana do Vale do Aço. A Tríade foi eleita pelo site Minha Conexão o serviço de acesso à internet mais rápido do Brasil.