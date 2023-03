O portal CARTA DE NOTÍCIAS deu início em 2023 à implementação do seu projeto de aprimoramento tecnológico, arregimentando novos parceiros que se destacam no mercado da Tecnologia da Informação no Brasil. Participam destes esforços, a DG Company do Rio Grande do Sul, a Onex Data Center e Tríade Fibra, de Minas Gerais, empresas que se colocam entre as melhores dos seus respectivos nichos de mercados.

A DG Company é responsável há sete anos pela programação e recursos responsivos do nosso site. A Onex, o segundo maior data center de Minas Gerais, nos oferece a segurança de um servidor dedicado de última geração e resposta ultrarrápida. A terceira e mais recente parceira, a Tríade Fibra, agiliza a publicação de conteúdos com links dedicados de altíssima velocidade.

A NOVA PARCERIA

O diretor do portal, jornalista William Saliba, firmou na última quarta-feira (1), o contrato entre o CARTA DE NOTÍCIAS e a Tríade Fibra. O ato foi formalizado com a presença da gerente da Tríade, Fernanda Costa, que assinou em nome da empresa e de sua analista de comunicação Adrysa Santos.

Fundada há 13 anos em Ipatinga, operando inicialmente com internet à rádio, a Tríade Fibra foi recentemente considerada pelo site Minha Conexão com a provedora de internet mais rápida do Brasil. A empresa também foi reconhecida como a melhor internet gamer e a de melhor velocidade em Ipatinga e Santana do Paraíso.

A Tríade, com 1.600 km de fibra ótica, está presente em Ipatinga, Santana do Paraíso, Belo Oriente, Caratinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Legalizada junto à Anatel, a provedora atende clientes residenciais e corporativos, conforme a demanda solicitada, com suporte 24 horas.

PLANO PREMIUM

Com uma linha editorial independente, respeitando os valores sociais, cívicos, culturais e éticos da sociedade brasileira, o CARTA DE NOTÍCIAS se consolida como um dos veículos de maior credibilidade da internet brasileira. Para continuar a manter esses objetivos, necessitamos do suporte dos nossos leitores através do Plano de Assinaturas Premium. Quem assinar terá acesso a conteúdos jornalísticos exclusivos e aos vídeos do nosso canal CN News.